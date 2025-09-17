2022년 71건→2024년 103건 급증 의료기관 수준 위생·감염 관리체계 시급

[헤럴드경제=김용훈 기자] 산후조리원 내 신생아 호흡기세포융합바이러스(RSV) 감염 사례가 최근 3년 만에 45% 급증한 것으로 나타났다. 산모와 신생아의 건강을 책임져야 할 공간이 오히려 감염병 위험지대로 전락했다는 우려가 커지고 있다.

17일 국회 보건복지위원회 소속 김예지 국민의힘 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 전국 산후조리원 내 RSV 감염 건수는 2022년 71건에서 2023년 78건, 2024년 103건으로 늘었다. 불과 3년 새 약 1.5배 증가한 수치다.

RSV는 영아에게 폐렴, 모세기관지염 등 중증 호흡기 질환을 유발할 수 있으나 뚜렷한 치료제가 없어 예방이 최선으로 꼽힌다. 하지만 조리원 현장의 위생관리 실태는 여전히 취약하다. 신생아실 위생 점검 주기, 직원 감염병 예방 교육, 보호자 출입 관리 등 기본 체계조차 제대로 작동하지 않아 산모와 신생아가 반복적으로 감염병 위험에 노출되고 있다는 지적이다.

산후조리원은 의료기관과 달리 감염 관리 규정이 모호하고 지자체 감독도 형식에 그치는 경우가 많다. 전문가들은 감염병 확산을 막기 위해 조리원에도 의료기관 수준의 위생 관리 기준을 적용하고, 실효성 있는 법적 관리·감시 제도를 마련해야 한다고 강조한다.

김예지 의원은 “국정감사를 비롯해 매번 산후조리원 내 RSV 집단감염 문제를 지적해왔지만 예방 관리와 대응은 여전히 미흡하다”며 “산모와 신생아가 안심할 수 있도록 철저한 관리체계 확립과 관리감독이 시급하다”고 말했다.