영양군 협력 이벤트·팝업스토어…지역상생 활동 확대

[헤럴드경제=강승연 기자] 오뚜기는 신제품 ‘더핫 열라면(사진)’이 출시 3주 만에 누적 판매량 200만개를 돌파했다고 17일 밝혔다.

신제품은 경상북도 영양군과 업무협약(MOU)을 통해 지역 특산물인 ‘영양고추’를 듬뿍 담았다. 기존 ‘열라면’보다 약 1.5배 매운맛이 특징이다. 별도의 TV 광고 없이 제품력과 입소문만으로 판매가 늘고 있다. ‘더핫 열라면 용기면’도 조용한 돌풍을 견인하고 있다.

오뚜기는 다양한 소비자 참여형 프로모션으로 브랜드 경험을 강화하고 있다. 오는 10월 31일까지 ‘더핫 열라면과 함께 HOT영양으로 떠나자!’ 이벤트가 대표적이다. 제품 구매 또는 취식 사진을 SNS(사회관계망서비스)에 인증한 고객에게 영양군 한옥 숙소 숙박권과 5만원 상당의 영양사랑상품권을 증정한다.

최근 공개한 ‘오뚜기X영양군X윙(DOPAMINE)’ 광고 영상과 연계한 댓글 이벤트도 진행 중이다. 영상 게시물에 댓글로 친구를 소환한 참여자에게 영양군 관광정보가 담긴 NFC 키링과 더핫 열라면 멀티팩 1개를 제공한다.

지역 상생 활동도 활발하다. 지난 8월 29일 서울시청 광장에서 열린 ‘영양고추 H.O.T 페스티벌’ 참가한 데 이어 이달 12~14일 용산역에서 지역상생 팝업스토어를 운영했다.

오뚜기 관계자는 “더핫 열라면의 흥행은 뛰어난 제품력과 영양고추라는 지역 특산물이 만들어낸 시너지”라며 “앞으로도 지역 상생을 실천하는 브랜드가 되겠다”고 말했다.