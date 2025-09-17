황유민·리디아 고 사인회도 개최

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 세라젬이 ‘하나금융그룹 챔피언십 2025’를 공식 후원하고 현장에서 헬스케어 제품 체험 부스와 앰배서더 팬 사인회, 럭키드로우 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

오는 18일부터 21일까지 나흘간 베어즈베스트 청라 골프클럽에서 열리는 한국여자프로골프협회(KLPGA) 정규투어인 이 대회에서 세라젬은 대표 제품인 척추 관리 의료기기 마스터 V11과 V9, 휴식 가전 파우제 M6를 후원한다. 마스터 V11은 우승자와 홀인원 상품으로, 마스터 V9은 갤러리 경품으로 제공된다.

특히 이번 대회에서는 세라젬의 프리미엄 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V11’이 처음으로 부상에 포함된다. ‘마스터 V11’은 지상에서 누리는 퍼스트 클래스 경험을 모티브로 제작된 제품이다. 목부터 골반까지 입체적으로 움직이는 회전 마사지에 앉아서도 누워서도 마스터의 성능을 그대로 구현하는 ‘듀얼 포지션 시스템’을 갖췄다. 사용자 자세와 환경에 관계없이 정밀하게 척추를 관리해준다.

세라젬은 대회 기간 갤러리 플라자에 체험 부스를 마련, 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V7·V9’나 휴식 가전 ‘파우제 M6·M8 Fit’을 전시한다. 방문객들은 부스를 통해 각 제품의 특징과 차별화된 기능을 직접 체험할수 있다.

20일에는 세라젬 글로벌 앰배서더 리디아 고와 세라젬 공식 후원 선수 황유민 프로의 팬 사인회가 진행된다. 대회 기간 세라젬 부스를 방문한 갤러리들에게는 럭키드로우 이벤트를 통해 힐랙스 발마사지기(1대), 에어마사지기(2대), 흡착 물걸레 로봇청소기 세라봇S(2대) 등을 제공한다.

세라젬 관계자는 “최고의 선수들이 한자리에 모이는 이번 대회는 세라젬이 추구하는 건강의 가치를 현장에서 직접 전할 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “리디아 고 선수와 황유민 선수의 팬 사인회를 비롯해 다양한 이벤트를 마련했으니 많은 갤러리들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

세라젬은 2021년 KPGA 공식 스폰서십을 시작으로 2024년부터 KLPGA 황유민 선수를 후원하고 있다. 최근엔 세계적 골프 선수 리디아 고를 글로벌 앰배서더로 위촉하기도 했다.