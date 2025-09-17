‘패스트마켓 컨퍼런스’서 세계적 엔지니어링 기업 KBR과 MOU 체결 BMR을 KBR의 고순도 결정화 기술과 결합 “친환경성과 규제대응 역량으로 세계시장 선도”

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션이 자체 개발한 폐배터리 재활용(BMR·Battery Metal Recycle) 기술 라이선싱을 통해 글로벌 배터리 재활용 시장에 본격 진출한다.

SK이노베이션은 16일(현지시간) 포르투갈에서 열린 세계 최대 규모 리튬·배터리 원소재 컨퍼런스인 ‘패스트마켓 컨퍼런스’에서 세계적 엔지니어링 기업인 KBR과 BMR 기술 라이선싱을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

KBR은 약 3만4000명의 임직원과 80여개국의 글로벌 네트워크, 약 70억달러의 연매출 규모로 에너지, 석유화학, 국방, 산업, 인프라 등 다양한 분야에서 첨단 기술과 엔지니어링 솔루션을 제공하는 법인이다. 이번 협약으로 KBR은 SK이노베이션 BMR 기술과 자사의 고순도 결정화 기술을 결합해 글로벌 시장에 판매한다. SK이노베이션은 이에 따른 로열티 수익을 창출할 계획이다.

SK이노베이션의 BMR은 리튬을 선(先)회수하는 독자적인 공정을 적용해 기존 방식과 뚜렷한 차별성을 지닌 폐배터리 수산화리튬 직접 회수 기술이다. KBR의 고순도 결정화는 리튬 함유 용액에서 불순물을 효과적으로 제거하고, 연속적인 냉각·재결정 공정을 통해 배터리급 고순도 수산화리튬을 생산하는 첨단 정제 기술이다.

SK이노베이션은 2017년부터 정유·석유화학 분야에서 축적한 기술을 활용해 BMR 기술 개발을 시작했다. 2021년에는 환경과학기술원에 연간 전기차 약 800대 분량의 폐배터리에서 수산화리튬을 직접 회수할 수 있는 상업화 실증 설비를 구축했다. SK이노베이션은 최적의 기술 연구를 통해 국내외에서 100건 이상의 특허를 출원했다.

김필석 SK이노베이션 환경과학기술원 원장은 “SK이노베이션의 혁신적인 리튬 회수 기술로 유럽연합(EU) 배터리법의 의무 회수율을 충분히 달성할 수 있으며, 회수된 리튬으로 생산된 배터리 성능도 이미 검증을 마쳤다”고 말했다. 이어 “친환경성과 글로벌 규제 대응 역량을 바탕으로 글로벌 시장에서 배터리 재활용 기술을 선도해 나가겠다”고 덧붙였다.

가우탐 크리슈나이아(Gautham Krishnaiah) KBR CTO(최고기술책임자)는 “SK이노베이션의 리튬 회수 기술은 기존 습식, 건식, 탄소환원 기술보다 뛰어난 경제성을 보유하고 있다”며 “KBR이 보유한 고순도 결정화 기술 및 라이선싱 역량과의 시너지를 이뤄 사업성을 확보할 것”이라고 밝혔다.

한편, 김 원장은 패스트마켓 컨퍼런스 첫 날 기조연설을 맡아 ‘배터리 시장 성장과 주요 광물 중요성, 그리고 SK이노베이션의 혁신기술’을 주제로 발표했다. 이날 김 원장은 글로벌 전기차 및 배터리산업의 성장으로 인한 자원 확보 제약과 환경 규제 등을 설명하며, SK이노베이션이 개발한 BMR 기술이 해법이 될 수 있음을 강조했다.