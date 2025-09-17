허준축제·허준박물관 등 문화정책 전국 최고 평가 올 10월 허준축제, AI 기술 접목해 마곡중앙로까지 확대 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 강서구(구청장 진교훈)가 ‘2025 한국문화가치대상’에서 최고 영예인 ‘대상’을 수상했다.

이번 수상은 구 대표 축제인 허준축제와 겸재정선미술관 등 주요 문화시설의 활성화, 특색 있는 문화거리 조성 등 다양한 문화정책이 전국 최고 수준으로 평가된 결과다.

올해로 6회째를 맞는 ‘한국문화가치대상’은 문화체육관광부가 후원하고 (사)한국문화가치연구협회가 주관하는 국내 대표 문화정책 상이다.

전국 광역·기초 지방자치단체와 문화재단의 정책 성과와 주민 참여도 등을 종합적으로 평가해 25개 기관을 선정한다.

평가는 지역 정체성, 주민 참여와 소통, 문화산업의 경제적 효과, 예술 접근성 등 7개 지표를 기준으로 정량·정성 평가를 합산해 진행된다.

구는 ▲‘허준축제’와 ‘사각사각 페스타’ 등 특색 있는 행사 개최 ▲허준박물관, 겸재정선미술관, 강서아트리움 등 지역 대표 문화시설 활성화 ▲마곡문화거리·허준테마거리 등 상징성 있는 문화거리 조성 ▲구립합창단·극단 운영과 청년·거리예술인 지원 체계 구축 ▲문화소외계층을 위한 맞춤형 공연 등에서 높은 점수를 받았다.

특히 지역 대표 인물 허준을 주제로 한 허준축제는 강서구의 역사성과 문화 정체성을 보여주는 의료건강문화축제로 자리매김했다. 건강과 치유를 중심으로 세대와 계층을 아우르는 다채로운 프로그램을 마련해 지난해에는 15만 명이 넘는 관람객이 참여했다.

10월 18일과 19일 열리는 제23회 허준축제는 기존 서울식물원 중심에서 마곡중앙로와 마곡광장 구간까지 행사 공간을 확대했다. 또 AI로 복원한 허준 영상, AI 기반 헬스케어 체험 부스 등 전통과 첨단 기술이 결합한 새로운 콘텐츠를 통해 주민과 방문객들에게 특별한 경험을 선보일 예정이다.

진교훈 강서구청장은 “주민이 생활 가까이에서 문화를 자유롭게 즐길 수 있도록 일관성 있게 정책을 추진한 결과 전국 1위라는 귀한 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 일상 곳곳에서 문화가 꽃피는 품격 있는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.