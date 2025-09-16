22일 온라인으로 진행 인하대병원 등 인천·경기 4개 센터 공동 주최

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘2025년 인천·경기 의약품안전센터 합동 심포지엄’이 22일 온라인으로 개최된다.

이날 심포지엄은 인하대병원, 분당서울대학교병원, 아주대학교병원, 한림대학교동탄성심병원이 운영 중인 인천·경기지역 4개 의약품안전센터가 공동 주최한다.

심포지엄은 ‘일차 진료에서 자주 처방되는 약물의 이상반응과 대응’, ‘안전한 약물사용을 위한 이상반응의 이해와 관리’ 두 세션으로 구성된다.

첫 번째 세션에서는 ▷성인 예방접종의 주요 부작용 ▷탈모 치료제의 효과와 부작용 ▷치매 치료제의 부작용 등 일상 진료 현장에서 자주 접하는 약제의 주요 이상반응과 안전성을 점검한다.

두 번째 세션에서는 ▷베타락탐계 항생제 알레르기 ▷소염진통제(NSAIDs) 과민반응 ▷향정신성 약물 사용의 현실과 과제 등 보다 심층적인 안전 관리 방안을 다룰 예정이다.

이번 심포지엄은 의사, 약사, 간호사 등 보건의료인은 물론 일반 시민도 무료로 참여할 수 있다. 등록은 안내 포스터의 QR코드 또는 링크를 통해 가능하다.

김철우 인하대병원 지역의약품안전센터장(알레르기내과 교수)은 “이번 심포지엄을 통해 약물이상반응에 대한 인식과 이해가 널리 확산 되길 바란다”고 말했다.