SK하이닉스 11거래일 연속 ‘사자’ 코스닥은 상대적으로 외면

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 5거래일 연속 사상 최고가를 경신하는 축은 외국인투자자 매수세가 자리한다.

16일 한국거래소에 따르면 유가증권시장에서 외국인은 지난 8일부터 16일까지 7거래일 연속 순매수하며 총 5조9980억원어치를 사들였다. 7거래일간 일 순매수액이 1조원을 넘어선 날만 10일(1조3817억원), 12일(1조4355억원), 16일(1조7032억원) 등 3거래일이다.

같은 기간 기관은 2조6383억원을 순매수했고, 개인은 8조7645억원을 순매도했다.

코스피는 11거래일 연속 상승하며 앞서 최장 연속 상승 기록(13거래일·1984년 1월 19일∼2월 2일/2019년 3월 29일∼4월 16일/2019년 9월 4∼24일) 경신을 불과 이틀 남기고 있다.

전문가들은 최근 외국인이 코스피가 관심을 갖는 가장 큰 이유로는 정부 정책에 대한 신뢰감 회복과 미국 빅테크(거대 기술기업) 호황에 따른 반도체 업황 기대감을 꼽는다.

정부가 지난 10일 주식 양도세 부과 대상이 되는 대주주 기준을 현행인 50억원으로 유지한다고 발표한 이후 외국인의 매도세는 더 가팔라졌다.

정부의 자본시장 부양 의지를 재확인하고 정책 불안감을 턴 외국인이 폭발적으로 매수에 나서고 있는 형국이다.

미국 오라클, 테슬라, 알파벳 등 빅테크의 호실적으로 반도체 수요가 공급을 넘어설 것이라는 전망이 나오며 국내 반도체업종에 투자심리가 쏠리고 있다.

실제로 외국인은 최근 11거래일 연속 SK하이닉스를 순매수했다. 이에 16일 현재 SK하이닉스의 외국인 지분율은 1년 전(9월 20일 53.39%) 대비 2.56%포인트 오른 56.25%까지 올라갔다.

삼성전자도 지난 7월 17일 외국인 지분율이 절반을 넘어선 이후 그 비중을 조금씩 늘려가 50.78%로 확대됐다.

이경민 대신증권 연구원은 “코스피 11거래일째 상승 랠리 중”이라면서 “(미국) 금리 인하 기대에 따른 기술주 강세와 (국내) 정책 기대 등으로 인해 상승 관성이 이어지는 모습”이라고 평가했다.

이 연구원은 “코스피가 13거래일 연속 상승했던 2019년 9월에도 도널드 트럼프 행정부 1기 미·중 무역협상 및 반도체 업황 회복 기대가 영향을 미쳤다”면서 “국내 증시는 전기·전자, 특히 반도체 업종이 상승 랠리를 주도하고 있다”고 했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “외국인이 이날(16일)만 1조원 넘게 매수했는데 대부분이 반도체 종목들”이라면서 “수요가 공급보다 많은 공급 우려가 부각되며 반도체 가격 상승이 진행되는 점이 관련 업종에 대한 투자심리를 키웠다”고 했다.

코스닥은 외국인의 매도세가 지수를 끌어내렸다. 외국인은 코스닥 시장에서 15일 636억원을 순매도한 데 이어 16일에도 2137억원을 팔아치웠다.

이재원 신한투자증권 연구원은 “코스닥은 이차전지 업종을 제외한 대형주가 부진한 흐름을 보였는데 외국인의 매도세가 계속된 점이 영향을 미쳤다”고 했다.