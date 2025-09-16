[헤럴드경제=박혜림 기자] “파격 용돈벌이에 친구까지 끌어 모으더니 ‘찐팬’ 됐다?”

개인정보 유출·청소년 중독 문제 등의 논란에도 불구하고 전례 없는 ‘현금 보상’으로 이용자들을 끌어모으던 틱톡이 ‘찐팬’ 확보에 성공했다. 애플리케이션(앱)에 장시간 체류하는 찐팬 비중이 인스타그램에 버금 갈 정도인 것으로 나타났다.

16일 모바일 앱 분석 플랫폼 모바일인덱스에 따르면 올해 8월 국내 SNS/커뮤니티 앱 카테고리 가운데 ‘틱톡’(틱톡+틱톡라이트)의 ‘코어 오디언스’가 차지하는 비중이 35.38%인 것으로 집계됐다.

이는 1위 인스타그램(38.33%)과 겨우 3%포인트도 안 되는 격차다.

세부적으로 살펴보면 2위가 틱톡라이트(25.81%), 3위가 틱톡(9.57%)이었다. 4위는 페이스북(6.65%), 5위는 엑스(옛 트위터, 5.22%), 6위는 네이버카페(3.52%), 7위는 네이버밴드(2.97%)로 조사됐다.

코어 오디언스는 앱 사용 시간 상위 20% 고객의 분포 비율을 나타내는 것이다. 바꿔 말하면, 해당 앱을 장시간 이용하는 ‘찐팬’ 비율을 뜻한다. 각 앱의 활성 사용자수와는 별개다. 활성 사용자수가 많아도 1인당 체류하는 시간이 적을 수 있다.

실제로 지난달 월간 활성 사용자수(MAU) 1위에 인스타그램(2450만명)이 오른 가운데 2위는 네이버 밴드(1621만명)로 나타났다.3위는 페이스북(827만명), 4위는 네이버카페(780만명), 5위는 엑스(690만명)였음. 틱톡 라이트(596만명)가 6위에 오르며 ‘체면’을 차렸다. 틱톡은 7위권 밖으로 쓰레드(556만)보다도 월간활성사용자수가 적었다.

모바일인덱스에 따르면 코어 오디언스는 앱의 성장을 견인하는 사용자층이다. 따라서 활성 사용자수 못지 않게 브랜드 마케팅이나 매출 전략에서 중요하게 여겨진다.

업계에서는 최근 몇 년간 ‘친구 초대’, ‘북치기’ 같은 현금 보상 이벤트로 이용자를 대거 끌어 모은 틱톡이 이들을 쇼츠로 붙잡아놓는 데 성공했다고 보고 있다. 개인정보 유출을 비롯한 각종 논란이 무색하게 찐팬 만들기에 성공한 것이다. 앞서 틱톡은 틱톡라이트에서 손가락으로 가상의 북을 쳐 포인트를 획득하는 이벤트를 진행해 최대 60만원의 보상을 지급한 바 있다.

한편 미국 내 틱톡 금지법 유예 시한이 오는 17일로 다가온 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 자신의 트루스소셜에 틱톡 매각과 관련된 합의에 도달했음을 시사했다. 미국은 국가 안보와 개인정보 보호 등을 이유로 지난해 4월 이른바 ‘틱톡 강제 매각법’ 제정했다.