[헤럴드경제=김광우 기자] “인간이 했다고 믿기 힘든 잔혹함”

팔다리를 구속당한 채 두려움에 떨고 있는 원숭이. 말도 못 하는 동물이지만, 고통받고 있다는 사실은 명확하다.

물론 그 정체를 알면 더 잔혹하다. 이는 미국에서 진행된 동물실험의 모습. 원숭이를 굶기고 강제로 코카인을 주입해, 뇌 반응을 관찰하는 실험이다.

원숭이들의 최후는 그리 희망적이지 않다. 실험 내내 탈수와 함께 심각한 뇌 손상, 스트레스에 시달린다. 과량의 마약 탓에 사망하는 사례도 부지기수다.

문제는 이같은 실험에 정부의 승인이 이뤄진 데다, 수십억원 규모의 지원금까지 지급됐다는 것. 정부가 나서서 ‘학대’와 다름없는 실험을 도운 셈이다.

글로벌 동물보호단체 PETA(페타)는 올해 미국 국립보건원(NIH)이 대학 등 7개 기관에 약 550만달러(한화 약 75억원) 이상의 연구비를 지원했다고 밝혔다. 해당 연구비는 모두 동물학대 소지가 있는 비인도적인 동물실험에 지급된 것으로 나타났다.

가장 큰 비판을 받는 게 원숭이 실험. 웨이크 포레스트 대학교 연구팀은 원숭이를 코카인과 니코틴에 중독시키는 실험을 진행하고 47만달러(한화 약 6억5000만원)의 지원금을 수령했다.

연구팀은 원숭이에게 코카인과 니코틴을 주입한 뒤 스스로 ‘음식 또는 약물’을 선택하도록 훈련했다. 중독의 취약성과 보상 체계의 변화 등을 관찰하고 뇌 반응을 분석해서 약물 중독의 인과관계를 규명하는 게 이 실험의 목적이다.

원숭이에 마약류를 주입하는 실험은 유독 잔인하다. 해당 실험을 위해서는 최소 수개월에 걸친 반복적인 약물 투여가 필요하다. 이 과정에서 원숭이들은 고통을 동반한 금단 증상을 경험하고, 과다 약물 투여로 인해 죽음에 이르기도 한다. 하지만 암암리에 실험이 강행되고 있다.

예컨대 지난해 11월 미국 비영리단체 White Coat Waste Project(WCW)는 미네소타 대학에서 원숭이들에 코카인을 주입하고, 도박을 강요하는 등 비인도적인 동물실험을 진행하고 있다고 폭로했다.

해당 실험이 화제가 된 이유는 유독 잔인한 실험 과정. 우선 연구진은 원숭이의 머리뼈를 열고, 독성 물질을 주입한 뒤 판단력을 흐리게 했다. 또 물이나 음식을 지급하지 않고 극심한 탈수 상태에 놓이게 했다. 그리고 도박을 통해 물을 지급하는 등 보상-벌칙 구조를 도입했다.

이 상황에서 코카인을 반복적으로 투여해, 중독 상태에 빠지게 했다. 그리고 다시금 도박에 참여하도록 했다. 중독 상태가 뇌의 의사결정 과정에 어떤 영향을 주는지 파악하고자 했다는 게 연구진의 입장이다.

심지어 NIH 산하 기관 두 곳은 해당 실험에 6년 동안 약 360만달러(한화 약 50억원)의 자금을 지원했다. 세금을 이용해, 잔혹한 동물실험을 도운 것. 이에 WCW는 성명서를 통해 “낭비적이고 잔인한 영장류 실험을 즉시 중단해야 한다”고 지적했다.

일부에서는 인간과 가장 유사한 신경생리학적 특성을 고려할 때, 영장류 실험이 필수적이라는 주장이 지속되고 있다. 현재 연구 중인 인공장기 등 대체 기술의 보급이 더딘 상황이기 때문이다. 하지만 과학적 타당성 여부와 잔인성은 별개로 다뤄줘야 한다는 것에는 큰 이견이 없다.

실제 미국 정부 또한 동물실험의 잔혹성을 줄이기 위한 정책 변화를 지속하고 있다. 미국 식품의약청(FDA)은 지난 4월 의약품 개발 시 동물실험 의무를 단계적으로 폐지하고, 인공지능 기반 예측 모델과 인간 장기 등 새로운 실험 기술을 도입하겠다고 밝힌 바 있다.

NIH 또한 지난 7월부터 신규 연규 지원 시 동물실험만 포함된 연구를 배제하고, 대체법을 포함하는 프로젝트에만 연구비를 지원하는 등 대책을 내놨다. 단순한 동물실험을 넘어, 인공장기 등 대체 방안이 포함돼야만 보조금을 지급하기로 했다는 것.

이에 페타는 성명서를 통해 “인간 건강에 대한 이해를 증진하는 데 아무런 도움도 되지 않는 동물실험에 수백억달러의 세금을 낭비하고 있었다”면서도 “최첨단 비동물 연구를 우선시하고 동물실험을 줄이겠다는 발표는 동물과 인간 모두에게 이로운 일”이라고 평가했다.

한편 우리나라에서도 지난해만 약 460만마리의 동물들이 각종 실험에 동원된 것으로 나타났다. 특히 최고 고통을 유발하는 실험 비중이 50%를 넘어서며, 미국보다 높은 수준을 기록했다. 이에 동물실험을 제한하고, 대체 방안을 적극 도입하는 방향의 정책이 추진돼야 한다는 지적이 나오고 있다.