답십리 승무사업소, 지역사회 취약계층 위해 200만원 상당 물품 후원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 15일 서울교통공사 답십리승무사업소(소장 신형식)에서 중증정신질환자를 위한 ‘희망을 싣는 손길, 나눔의 시작’ 후원식을 개최했다.

답십리승무사업소는 동대문구정신건강복지센터와 오랜 인연을 이어오며 꾸준한 후원과 자원봉사 활동을 펼쳐왔다.

이번 후원식에서는 센터를 이용하는 중증정신질환자 1인 가구와 취약계층을 위해 200만 원 상당의 물품 전달했다.

전달식에 참여한 한 센터 이용자는 “올여름은 특히 더워서 많이 힘들었는데, 선물을 받으니 혼자가 아니라는 생각이 들어 큰 힘이 된다”며 고마움을 전했다.

이상민 동대문구정신건강복지센터장은 “답십리승무사업소에서 꾸준히 관심과 지원을 보내주신 덕분에 많은 이용자들이 희망과 용기를 얻고 있다”며 “앞으로도 지역사회 정신건강 증진과 자살예방을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

동대문구정신건강복지센터는 지역 주민을 대상으로 정신건강 상담, 재활 프로그램, 교육, 치료 연계 및 의료비 지원 등 다양한 서비스를 제공하며 구민의 정신건강 증진과 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있다.