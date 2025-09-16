정청래 “호남이 대한민국 민주주의 낳고 길렀다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 16일 전북을 찾아 “국가가 호남이라는 옥동자를 낳고 길러야 할 때라고 생각한다”고 강조했다.

정 대표는 이날 오전 전북 전주 민주당 전북도당에서 열린 호남발전특별위원회 1차 회의에서 “호남이 대한민국의 민주주의를 낳고 길러주셨다”며 “대한민국 민주주의의 시작과 끝은 호남이라고 생각한다”고 운을 뗐다.

정 대표는 “호남이 대한민국 민주주의의 산실이고 심장이다. ‘대한민국의 민주주의 발전에 호남이 기여한 바가 크다’라고 다들 말하는데, ‘국가는 호남 발전을 위해서 무엇을 했는가?’ 이 질문에 대한 답을 국가가 해야 할 때라고 생각한다”고 강조했다.

정 대표는 “민주주의는 여야, 진보·보수가 민주주의를 놓고 다투지 않는다. 다들 민주주의 발전을 위해서 일한다고 말한다”며 “문제는 말과 행동이 다르다는 것이다. 다들 호남을 발전시키겠다고 지금까지 많이 말을 해 왔다. 이제는 그것이 말로 그치는 것이 아니라 실천으로, 행동으로, 성과로 이제 호남인들에게 가시적으로 보여줄 때”라고 목소리를 높였다.

이어 “따라서 민주당에서 구성한 호남특위는 그냥 만들어진 성과 없이 끝나고 흩어지는 그런 특별위원회가 아니라 실제로 성과를 내서 열매와 결실을 맺는 호남특위가 될 수 있도록 저부터 정말 열심히 뛰겠다”며 “호남은 민주당의 뿌리이고 줄기”라고 했다.

그는 “‘호남이 없으면 국가가 없었다’는 말처럼 호남이 없으면 민주당도 없다고 생각한다. 그만큼 민주당에 있어서 호남은 매우 중요하고 고마운 분들이 아닐 수 없다”며 “국립의대 문제, 이재명 정부가 추진하고 있는 에너지 고속도로, 재생에너지 산업기반 육성 등 호남에 맞는 적절한 발전의 요소들을 채워 넣는 것이 호남발전특위의 일이라 생각한다”고 언급했다.

정 대표는 “호남발전특위에서 나오는 안들이 100% 다 만족하게 제안하는 대로 될 수는 없겠지만, 호남발전특위를 통해서 호남이 역사적인 계기를 마련했다는 평가를 들을 수 있도록 저도 호남발전특위 위원이라고 생각하고 열심히 하겠다”고 말했다.