[헤럴드경제=민성기 기자] 세계자연유산인 성산일출봉에서 암반과 나무가 무너져 내려 관계 당국이 현장 조사에 나섰다.

16일 제주도소방안전본부에 따르면 전날 밤 8시 43분께 제주 서귀포시 성산읍 성산리 성산일출봉에서 “무너지는 소리가 들린다”는 지나가던 행인의 신고가 접수됐다.

소방 현장 확인 결과 일출봉 약 3m 지점에서 70~80㎝ 암반과 나무 3그루가 해안가로 낙하한 것으로 파악됐다.

낙하지점은 등산로 서측 약 1㎞지점으로 진진동굴 인근 접근금지 구역이다.

이 암반과 나무는 낙하지점 3ｍ 위에서 떨어진 것으로 알려졌다.

낙석으로 인한 인명피해는 발생하지 않았다.

경찰과 소방, 제주도 세계자연유산본부, 서귀포시는 해당구역에 일반인이 접근하지 못하도록 조치하고 추가 낙석 가능성과 원인 등을 조사하고 있다.

성산일출봉 매표소 측은 “낙석 사고 지점이 관람객이 들어가는 등산로 반대쪽 출입통제구역이라 현재로서는 위험이 없다고 보고 정상적으로 입장객을 받고 있다”고 설명했다.

유네스코 세계자연유산이자 국가자연유산인 성산일출봉은 해돋이 명소이자 제주의 절경 10가지를 일컫는 영주십경 중 제1경으로 꼽혀 관광객이 많이 찾는 명소다. 규모는 해발고도 179ｍ, 비고 174ｍ, 둘레 2천927ｍ, 면적 453.030㎡다.