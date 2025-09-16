통상본부장, 무역관세 후속 협의차 방미 “악마는 디테일에 있어 치열하게 협상 중” “조지아 사태, 기업 이해 위해 강력 요청”

한미 무역협상 후속 협의를 위해 미국을 방문한 여한구(사진) 산업통상자원부 통상교섭본부장은 15일(현지시간) “악마는 디테일에 있다”며 “디테일을 갖고 치열하게 협상하는 중”이라고 밝혔다. 또 조지아주 근로자 구금 사태와 관련해 “우리 기업의 이해를 위해 미국 측에 강하게 요청하겠다”며 이를 협상 카드로 활용할 수 있음을 시사했다.

여 본부장은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항에서 취재진을 만나 “미 무역대표부(USTR) 대표를 만나는 등 전방위로 국익의 반영을 위해 최선을 다할 생각”이라며 이같이 말했다.

한미는 지난 7월 30일 타결한 무역협상에서 미국이 예고한 한국에 대한 상호관세를 25%에서 15%로 낮추고, 한국이 총 3500억달러(약 486조원) 규모의 대미 투자를 시행하는 등의 내용에 합의했으나 구체적인 협의가 남아 합의 내용 발효를 위한 서명은 이뤄지지 않고 있다.

한미 통상 당국은 지난 8일 워싱턴 DC에서 실무협의를 진행하고, 지난 12일 뉴욕에서 장관급 회담을 열었지만, 대미 투자 방식 등에 대한 이견을 좁히지 못한 것으로 전해졌다.

특히 실무협의에서는 한미 환율 협상의 실무 총괄자인 최지영 기획재정부 국제경제차관보가 참석했다는 점에서 우리나라가 당시 ‘무제한 한미 통화 스와프’ 카드를 제시했을 가능성이 높다. 외환시장 혼란을 막기 위한 안전장치가 필요하다는 취지다. 통화스와프는 자국의 화폐를 상대국에 맡긴 뒤 미리 정한 환율로 상대국의 통화를 빌려오는 일종의 ‘국가간 마이너스 통장’이다.

미국 측에서는 하워드 러트닉 상무장관이 지난 11일 방송 인터뷰에서 한국이 아직 서명하지 않은 점을 거론하며 “한국은 그 협정을 수용하거나 관세를 내야 한다”고 압박하기도 했다.

여 본부장은 후속 협상이 난항을 겪는 것 아니냐는 지적에 “전체를 보고 이해해달라”며 “국익에 최대한 부합하게 합리적인 협상 결과를 만들어야 하는 게 가장 중요한 과제”라고 말했다.

조지아주의 한국인 근로자 300여명 구금 사태가 협상에 영향을 줄 것으로 보는지에 대해선 “그런 부분은 우리가 강하게 요청해야 한다”며 “미국 측에서도 약간 과했다고 하는 분위기인 것 같다. 최대한 우리 기업의 이해를 반영하기 위해 노력하겠다”고 답했다.

또 여 본부장은 일본과 같이 한국도 미국과 무역협상 양해각서(MOU)를 체결하는 단계로 보면 되느냐는 질문에는 “그 과정이며, 시간도 중요하지만, 우리가 국익에 최대한 부합할 수 있는 내용을 만드는 게 저는 중요하다고 생각한다”라고 답했다.

일본이 16일부터 대미 자동차 수출의 품목 관세를 15%로 낮춰 적용받는 데 대해선 “우리도 최대한 빨리 (15%로 적용)될 수 있도록 노력하고 있다”며 “협상의 과정이니 일희일비하지 않겠다”고 말했다.

한국은 7월 30일 합의에 따라 대미 수출 자동차의 품목 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 했지만, 아직 최종 합의에 이르지 않았다. 최종 합의에 이른 일본은 15%를 적용받게 됨으로써 미국 시장에서 경쟁하는 한일 양국 자동차의 관세율에 격차(10% 포인트)가 생기게 됐다.

여 본부장은 3500억달러 대미 투자의 방식을 둘러싼 한미 간 이견을 어떻게 좁힐 것이냐는 질문에 “모든 의견을 다 분석하고 있다”며 “어떤 게 우리한테 가장 최선의 결과를 가져올 수 있는지 그게 제일 중요하다”고 답했다.

미국 측 요구대로 대미 투자액에서 직접 투자의 비중을 높일 경우에 대비해 원/달러 환율 급등을 막기 위한 안전장치로 ‘무제한 한미 통화 스와프’가 거론되는 데 대해선 “구체적인 부분을 하나하나 말씀드리기 어렵다”며 답변을 피했다. 배문숙 기자