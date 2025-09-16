트럼프·시진핑 19일 통화서 승인 미국내 서비스 지속 가능할 듯

미국 내 안보 우려로 논란이 됐던 중국 동영상 플랫폼 틱톡에 대한 사업권이 미국에 매각될 예정인 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 오는 19일 포괄적 무역협상에 대해 전화 통화할 예정인 가운데, 이같은 틱톡 관련 합의가 양국 정상간 통화로 승인될 것이란 전망이 나온다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS)인 트루스소셜을 통해 14∼15일 스페인 마드리드에서 열린 미중 4차 고위급 회담 결과를 소개하면서 “매우 잘 됐고 곧 결론이 날 것”이라고 밝혔다. 이어 “우리나라의 젊은이들이 매우 구해내고 싶어 했던 ‘특정 회사’에 대해서도 합의에 도달했다”며 “그들은 매우 기뻐할 것”이라고 말했다. 특정 회사는 틱톡을 가리킨다.

트럼프 대통령은 그러면서 “시진핑 중국 국가주석과 금요일(19일) 대화(통화)할 것”이라며 “(미중) 관계는 여전히 매우 강력하다”고 덧붙였다.

스콧 베선트 재무부 장관은 이날 스페인 마드리드에서 협상을 마친 뒤 기자들과 만나 양측이 틱톡과 관련해 프레임워크(틀)에 합의했다고 확인하고서는 “프레임워크는 틱톡을 미국이 통제하는 소유(구조)로 바꾸는 것”이라고 밝혔다. 베선트 장관은 “하지만 난 금요일(19일) 예정된 정상(트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석) 통화를 앞서가지 않겠다. 우리는 프레임워크가 있지만 정상들이 합의를 확정해야 한다”고 덧붙였다.

리청강 중국 상무부 국제무역협상 대표 겸 부부장도 이날 기자회견에서 미국과 틱톡을 포함한 경제·무역 문제에 대해 “솔직하고 심도 있으며 건설적인 소통을 진행했다”면서 “협력을 통해 기본적 합의에 도달했다”고 밝혔다.

틱톡은 미국 젊은 층을 중심으로 선풍적인 인기를 끌고 있는 플랫폼이다. 모회사가 중국 바이트댄스라는 점에서 중국 정부의 개인정보 탈취나 해킹에 이용돼 미국 안보를 위협할 수 있다는 우려가 제기돼왔다. 지난해 4월 미국에서 바이트댄스가 미국 내 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내 틱톡 서비스를 금지하는 이른바 ‘틱톡 금지법’이 제정됐다. 당초 매각 시한은 올해 1월 19일이었다.

그러나 트럼프 대통령은 젊은 지지자들이 틱톡을 애용하는 점을 고려해 취임 후 틱톡 금지법의 시행을 유예하고 중국 측과 협상을 진행해왔다. 세 차례 연장해 매각 시한은 이달 17일까지 미뤄졌다.

트럼프 대통령은 틱톡의 미국 사업을 새로운 미국 법인으로 분사한 뒤 미국 투자자들이 그 법인의 지분 절반 이상을 보유하고, 바이트댄스는 소수 지분만 보유하는 틱톡 인수안을 중국 정부에 제안하기도 했다.

월스트리트저널(WSJ)은 중국당국이 트럼프 대통령의 중국 방문을 성사하기 위해 매각에 동의했다며 그간 수출통제 품목으로 지정한 틱톡의 알고리즘 기술까지 미국에 넘기느냐가 관건이라고 관측했다. 미국 언론은 틱톡 지분을 인수할 가능성이 가장 큰 기업으로 오라클을 꼽았다. 김지헌 기자