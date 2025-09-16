“중소 조선사 수주 경쟁력 제고, 생태계 균형 발전 도모”

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국무역보험공사가 국내 소형 조선사 금융 진입장벽을 낮추기 위해 한국중소조선공업협동조합 등 6개 기관과 손을 잡았다. 이를 통해 국내 중소 조선사의 수주 경쟁력을 높혀 산업 생태계 균형 발전을 도모한다는 방침이다.

무역보험공사는 16일 서울 종로구 본사에서 중소조선공업협동조합, 한국선급, ㈜토인비엔지니어링, 삼일PWC, 삼정KPMG, EY한영 등 6개 기관과 소형 조선사의 금융 접근성을 높이기 위한 다자 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 소형 조선사들이 선수금환급보증(RG) 등 발급을 위해 진행하는 전문 용역 보고서 발급 문턱을 낮추기 위한 공동 협력 내용을 담고 있다.

협약 참여 기관들이 각자 전문성과 역할을 바탕으로 소형 조선사의 부대비용 부담을 줄이고 금융 조달 과정의 원활화를 돕는 것이 목표다.

한국중소조선공업협동조합이 선정한 조선사에 용역 기관이 가능한 범위에서 가격을 우대해 용역을 제공하고, 무역보험공사가 해당 용역에 들어간 비용의 70%까지 지원하기로 했다.

박식원 무역보험공사 전략산업금융본부장은 “이번 협약은 단순 비용 절감 차원을 넘어 각 기관의 역량을 하나로 모아 소형 조선사들의 금융 진입 장벽을 근본적으로 낮추는 계기가 될 것”이라며 “조선 산업 생태계의 균형 있는 발전을 뒷받침하겠다”고 말했다.