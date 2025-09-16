‘축산자원개발부 이전사업’ 수주

[헤럴드경제=정주원 기자] 금호건설이 6012억원 규모의 ‘축산자원개발부 이전사업’을 따내며 대규모 국가 축산 연구단지 건설에 나선다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 충남 천안에 있는 축산자원개발부를 전남 함평으로 이전해 선진국 수준의 축산 연구 인프라를 새롭게 구축하는 프로젝트다.

농촌진흥청 산하 국립축산과학원 축산자원개발부는 젖소·돼지 등 주요 가축의 개량과 씨가축 선발, 풀 사료 품질 향상 연구 등을 담당해 왔다. 그러나 천안 지역의 도시화로 방역 여건이 악화하면서, 청정한 연구환경 확보를 위해 함평으로의 이전이 추진됐다.

사업지는 함평군 신광면·손불면 일원으로 부지 면적은 588만9000㎡에 달해 여의도의 약 2배 규모다. 연구단지는 ▷사육시설(우사·돈사 등) ▷지원시설(중기실·감시사·온실 등) ▷연구시설(행정·실험동) 등 총 8개 구역, 103개 동으로 조성되며 건물은 지하 1층~지상 4층 규모로 건립된다. 공사는 2026년 2월 일부 구간 우선 시공을 시작으로 2029년 6월 완공을 목표로 한다.

금호건설은 이번 사업에서 친환경 설계와 연구·관리·생산을 아우르는 복합 연구단지를 구현할 계획이다. 특히 무정전 전력 설비와 친환경 시스템을 적용해 안정적 연구 환경을 제공하고, 사육시설에는 내구성이 강화된 구조 설계를 도입해 장기간 운영이 가능하게 했다.

금호건설 관계자는 “축산자원개발부 이전사업은 국가 축산 연구를 한 단계 도약시키는 핵심 프로젝트”라며 “대규모 연구 인프라를 안정적이고 효율적으로 구현해 함평군이 미래 축산 연구의 중심지로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

금호건설은 앞서 대웅제약 마곡연구소, HK이노엔 판교연구소 등 연구시설 특화 프로젝트를 수행하며 연구 인프라 분야에서 경쟁력을 입증한 바 있다.