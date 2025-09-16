호남에서도 한달간 11%→7% 하락세 성비위·괴롭힘 대응 미흡·선명성 떨어져

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국혁신당이 심상찮다. ‘최대 주주’ 조국 비상대책위원장이 조기 등판했지만 지지율 하락세를 멈추지 못하면서다. 특별 사면과 복당, 당 연구원인 혁신정책연구원장을 거쳐 비대위원장으로 추대되는 한 달간 당 지지율은 되레 떨어졌다. 성비위 및 괴롭힘 문제에 제대로 대응하지 못한 채 2차 가해성 진실 공방으로 치닫게 한 여파로 보인다. 더불어민주당이 검찰을 비롯한 개혁 입법에 강경 일변도로 나오면서 선명성을 잃었다는 지적도 나온다.

16일 여론조사 기관 한국갤럽의 9월 2주 차 정례조사에 따르면 혁신당의 지지도는 2%로 집계됐다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p) 같은 조사에서 각 정당별 지지도는 민주당 41%, 국민의힘 24%, 진보당 1%, 개혁신당 3%로 조사됐다.

국회의원 12명을 보유한 제3당 혁신당이 의석을 각각 4석, 3석 보유한 진보당과 개혁신당과 비슷한 지지율이다. 국회의원 전원이 비례대표라는 점을 감안하면 더욱 뼈아픈 대목이다. 혁신당은 지난해 22대 국회의원 선거 비례대표 정당별 득표율 24.25%를 기록한 바 있다.

특히 혁신당이 강세를 보이는 호남 지역에서 지지도 하락세가 두드러졌다. 한국갤럽 정례 조사 기준 최근 한달 광주·전라지역 정당 지지도 추이를 살펴보면 ▷8월2주(12~14일) 10% ▷8월3주(19~21일) 11% ▷8월4주(26~28일) 5% ▷9월1주(2~4일) 6% ▷9월2주(9~11일) 7%로 나타났다. 조 위원장의 8·15 특별사면 이후를 기점으로 뚝 떨어진 지지도를 좀처럼 회복하지 못한 것이다.

혁신당 지지도가 좀처럼 하락 국면을 벗어나지 못한 건 성비위 및 괴롭힘 사태를 제대로 수습하지 못한 영향으로 보인다. 혁신당은 성비위 및 괴롭힘 사건이 신고된 지난 4월부터 외부 조사기관을 통한 진상 조사와 징계 절차를 마무리했다는 입장이지만, 지난 4일 피해자는 “당이 피해자의 절규를 외면했다”며 탈당을 선언했다.

당의 미온적 대응과 피해 회복 조처가 부족함에도 조 위원장이 당에 복귀하기까지 기다렸으나 달라지는 건 없었다는 주장이다. 강미숙 혁신당 여성위원회 고문은 지난 9일 자신의 페이스북에 “피해자가 마지막 결심을 말했을 땐 조용히 고개를 끄덕였다. 다른 피해자들도 모두 재심청구를 포기하고 퇴사를 결정했다”며 “어제 마지막 남은 피해자가 퇴사했다”고 적었다.

성비위 가해자로 지목된 김보협 전 혁신당 대변인은 오히려 전날(15일) 자신의 페이스북에 “무고함을 입증하는 활동 외에는 숨만 쉬고 있는데도 잘못을 인정하지 않고 사과하지 않는 행위도 ‘2차 가해’라는 얘기까지 들어야 했다”며 “결론부터 말씀드리면 고소인이 주장하는 바와 같은 성추행·성희롱은 없었다”고 주장했다. 이날 김 전 대변인은 강제추행 혐의로 검찰에 기소 의견으로 불구속 송치된 것으로 전해졌다.

이재명 정부에서 혁신당의 입지가 오히려 좁아졌다는 분석도 있다. 지난 정부에서 “3년도 길다”는 구호로 혁신당은 창당 이후 줄곧 윤석열 전 대통령의 탄핵과 검찰개혁을 내세워왔다. 정권이 바뀌고 민주당 주도로 검찰청 폐지와 수사·기소 분리 입법이 마무리돼 가는 상황에서 혁신당의 존재감이 미미해졌다는 것이다. 정청래 민주당 대표가 검찰뿐 아니라 사법·언론개혁에도 드라이브를 걸면서 혁신당이 새로운 의제를 제시해야 한다는 요구가 높아졌다.

한편, 발표된 한국갤럽 정례 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.