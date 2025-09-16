22일부터 10월 31일까지 초특가 행사

[헤럴드경제=신현주 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 민생 회복을 위한 소비쿠폰 2차 신청·지급에 맞춰 대국민 프로모션(사진)을 전개한다고 16일 밝혔다.

GS25에 따르면 지난 1차 민생회복 소비쿠폰 지급 2주간 매출 증가가 뚜렷했다. 세부적으로 직전달 대비 매출은 국·탕·찌개(냉장·냉동) 293%, 김치 75%, 롤티슈 64%, 잡곡 63%, 계란 45% 늘었다.

이번 2차 프로모션은 22일부터 10월 31일까지다. 단기적인 내수 진작 효과와 중소상공인 지원이라는 정책적 의미를 담았다.

먼저 리얼프라이스 PB(자체 브랜드) 생필품 10종을 할인 대상에 포함했다. 계란, 두부, 우유 및 화장지 등 구매율이 높은 생필품을 비롯해 쿠키류까지 카테고리를 확대했다. 국민, BC, 삼성, 우리카드 등 제휴카드로 결제하면 25% 할인 혜택을 제공한다.

혜택가는 리얼 신선계란(대15입) 3680원, 리얼 구운란 (6입) 2930원, 리얼 콩두부(300g) 1130원), 리얼 천연펄프 화장지 24롤 8780원, 혜자 백미밥(210g, 6입) 4500원 등이다.

또 인기 라면 19종을 대상으로 ‘1+1’, ‘2+1’ 행사를 운영한다. QR 추가 할인을 더해 제휴카드로 결제하면 최대 62.5% 혜택을 받을 수 있다. 대표 상품은 매콤컵뉴들, 신라면툼바큰사발, 컵누들참깨라면소컵, 탱글청크토마토파스타, 탱글갈릭오일파스타 등이 있다.

‘갓세일’ 특별 행사도 22일부터 10월 15일까지 상품 53종을 ‘1+1’ 혜택으로 진행한다. 오뚜기 짜슐랭(봉지), CJ 햇반반공기 130g, 벤앤제리스 파인트 473㎖, 환타 제로 오렌지·파인 350㎖ 등을 만날 수 있다.

한동석 GS리테일 제휴마케팅팀 팀장은 “민생회복 소비쿠폰은 소비 진작과 가맹 경영주의 영업 활성화에 실질적인 효과를 보였다”며 “GS25는 생활 밀착형 할인 혜택을 확대해 국민 장바구니 부담을 덜고, 지역 경제 활성화에 기여할 것”이라고 말했다.