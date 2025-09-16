2026년 여름 개봉 황정민·조인성 주연 ‘호프’ 고속 촬영으로 날 것의 액션 스타일 담아

[헤럴드경제=손미정 기자] 나홍진 감독의 새 영화 ‘호프(HOPE)’가 내년 여름 개봉을 앞두고 티저 포스터를 16일 첫 공개했다.

이번에 공개된 ‘호프’의 티저 포스터는 실제 영화의 한 프레임을 캡처해 완성한 것이 특징. 깊은 숲속, 전속력으로 달리는 말 위의 인물이 외계인으로부터 도망치던 청년의 목덜미를 잡아 위험으로부터 구하는 찰나를 포착했다.

제작사 측에 따르면 해당 장면은 루마니아 레테자트 국립공원에서 촬영된 이 장면으로, 숲 속 자연광 아래에서 120프레임 고속 촬영으로 완성됐다. 배우와 말, 와이어, 카메라까지 모든 요소가 한 치의 오차 없이 맞아야하는 고난도 촬영으로, 이 한 컷을 위해 배우들과 제작진이 국내에서 5개월간 트레이닝과 3개월간의 사전 테스트를 거치고, 현지에서 2개월 동안 적응 훈련을 한 것으로 알려졌다.

제작사 측은 “날 것 그대로의 과감함과 속도감이 돋보이는 이번 티저 포스터는 ‘호프’만의 액션 스타일이 그대로 담겨, 매 작품 한국 영화의 패러다임을 바꿔 온 나홍진 감독이 보여줄 새로운 영화적 체험에 대한 기대를 한층 높인다”고 전했다.

영화 ‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 ‘범석’이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 그렸다. ‘추격자’와 ‘황해’, ‘곡성’으로 독창적 스토리, 강렬한 비주얼을 선보여 온 나홍진 감독이 오랜 시간 공들여 준비한 작품이다. ‘호프’는 현재 후반 작업 중이다.

앞서 ‘호프’는 국내외를 대표하는 배우들이 함께한 글로벌 캐스팅으로 일찍이 주목을 받은 바 있다. 황정민이 거만하지만 책임감 강한 호포항의 출장소장 ‘범석’을, 조인성이 사냥과 낚시로 소일거리를 하는 마을 청년 ‘성기’ 역을 맡았으며, 정호연은 어떤 상황에서도 제 할 일 하는 호포항 순경 ‘성애’로 분한다. 그리고 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀, 카메론 브리튼까지 신뢰를 주는 할리우드 배우들이 외계인 캐릭터를 연기한다.