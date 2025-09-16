1년 수익률 1위 디폴트옵션 내 100% 비중 편입 밸런스드펀드 中 ‘1년 수익률 1위’ 호주 마이슈퍼(MySuper) 벤치마킹

[헤럴드경제=김유진 기자] 한국투자신탁운용은 ‘한국투자MySuper알아서성장형펀드’의 설정액이 500억원을 돌파했다고 16일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전 거래일 종가 기준 해당 펀드 설정액은 509억원으로, 연초 대비 260억원 증가했다. 이 중 ‘O 클래스·디폴트옵션’에는 121억원이 새로 유입돼 클래스 가운데 가장 큰 증가폭을 기록했다. 올해 1월 이후 신한은행·우리은행·농협은행·신한투자증권 등 주요 판매사가 새로 합류하면서 성장세도 두드러졌다.

자금 유입은 꾸준한 수익률이 이끌었다. ‘O 클래스·디폴트옵션’의 최근 1년 수익률은 29.91%(15일 종가 기준)로, 디폴트옵션에 편입된 전체 밸런스드펀드(BF) 중 1위를 차지했다. 최근 6개월 수익률 역시 15.73%를 기록했다.

이 펀드는 1년 수익률 1위 디폴트옵션인 ‘한국투자증권디폴트옵션적극투자형BF1’에 100% 편입돼 있다. 고용노동부가 8월 발표한 ‘2025년 2분기 디폴트옵션 주요 현황’에 따르면, 해당 옵션은 현재 판매 중인 310개 상품 가운데 가장 높은 수익률(17.40%)을 기록했다.

중립투자형에서도 성과가 확인됐다. ‘한국투자증권디폴트옵션중립투자형포트폴리오2’는 1년 수익률 11.66%로 전체 2위, 중립투자형 중에서는 1위를 기록했다. 이 디폴트옵션은 성장형 펀드(O 클래스, 혼합-재) 30%와 안정형 펀드(O 클래스, 채혼-재) 70%로 구성돼 있다.

MySuper알아서 펀드 시리즈는 국내 최초로 호주의 퇴직연금 디폴트옵션 ‘마이슈퍼(MySuper)’를 벤치마킹해 설계됐다. 이 시리즈는 호주 주식, 미국 물가연동국채, 대체자산, 미국 대형 성장주, 국내 채권 등 다양한 글로벌 자산에 분산 투자한다. 소비자물가지수(CPI)와 연계해 물가상승률을 웃도는 수익을 추구하는 것이 목표다. 현재는 안정형과 성장형 두 가지 전략으로 운용된다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 “해당 펀드는 주식과 채권 외에도 원자재·부동산·물가연동채권을 담아 물가상승률보다 높은 성과를 내도록 설계됐다”며 “은퇴 이후 실질 구매력을 지키려면 물가 대비 초과 수익을 확보하는 것이 핵심”이라고 설명했다. 이어 “원화 투자자를 위해 자체 개발한 장기자본시장가정(LTCMA)을 활용해 장기적인 초과 수익을 달성할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.