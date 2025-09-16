남부도로사업소와 협력…동작‧대방‧여의교 지하차도 24시간 모니터링으로 신속 대응체계 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 여름철 집중호우 등으로 인한 침수 피해에 신속히 대응하기 위해 지역 내 동작‧대방‧여의교 3개 지하차도의 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV)을 구청 상황실과 연결해 실시간 관리한다.

해당 지하차도는 한강 인접 지역에 위치해 침수 위험이 높은 곳이나, 구의 시설이 아니어서 재난이나 사고 발생 시 즉각 대응에 한계가 있었다.

이에 구는 관할기관인 서울시 남부도로사업소와 협의, 지하차도 CCTV 영상을 신청사 10층 수방‧제설 상황실과 연계하는 ‘24시간 상시 모니터링 체계’를 구축했다.

이는재난 및 안전관리 기본법 개정(2025.7.8. 시행)에 따라 지자체장이 지역 내 공공기관이 개별 운영하는 CCTV를 재난 예방·대응 목적으로 연계·통합할 수 있게 된 점을 근거로 추진됐다.

이번 조치로 ▲지하차도 내 빗물 유입 상황 상시 모니터링 ▲침수 발생 시 신속한 교통 통제 및 우회 안내 ▲관할 소방서·경찰서 등 관계기관과의 긴밀한 공조 체계 가동 등이 가능해졌다.

이를 통해 지하차도 내 고립사고를 예방하고, 기상이변에 따른 구민 피해를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 신속한 상황 파악과 대응으로 안전 ‘골든타임’을 확보할 수 있을 전망이다.

해당 지하차도는 최근 전광판, 경고등, 방송 앰프, 사이렌 등 재난예방시설이 추가 설치돼 안전관리가 한층 강화됐다.

박일하 동작구청장은 “지하차도 CCTV 연계 조치로 국지성 호우 등 돌발 기상 상황에도 신속하고 체계적인 대응이 가능해졌다”며 “앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 구민의 생명과 재산을 지켜내는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.