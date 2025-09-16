코스피 랠리 국내 ETF 시장 규모 240조 돌파 코스닥·코스피 레버리지 ETF ‘차익실현’ 단기자금형 ETF에 1조원 유입

[헤럴드경제=신주희 기자] 증시가 연일 신고가를 쓰는 가운데 지난주 개인 투자자들이 코스피 레버리지 등 고수익 국내 주식형 상장지수펀드(ETF)를 팔고 단기자금 ETF로 몰려간 것으로 나타났다.

16일 코스콤 ETF체크에 따르면 지난 8일~12일 국내 ETF 순자산총액은 6조 7725억원 증가한 239조 3000억원을 기록했다. 15일 기준으로는 240조2000억원을 기록하며 처음으로 시장 규모 240조원을 넘어섰다. 이 기간 주식형 ETF 순자산 총액은 4조7823억원 늘어난 141조3000억원을 기록했다.

ETF 시장 덩치는 커졌지만 최근 국내외 주가 상승세에 부담을 느끼면서 국내와 해외 주식형 ETF에서는 자금이 빠져나갔다. 지난 한 주간 투자자들은 국내주식형 ETF를 498억원가량 매도했다. 해외주식형 ETF도 121억원 팔아치웠다. 8월 한 달간 박스권 장세에 지친 투자자들이 이번 랠리를 매도 기회로 봤다는 설명이다. 특히 고수익을 기록한 코스피와 금융배당주, 코스닥 레버리지 ETF 상품을 중심으로 순유출이 두드러졌다.

가장 많이 판 상품은 삼성자산운용의 KODEX 레버리지로, 4401억원의 자금이 빠져나갔다. 투자자들은 KODEX코스닥150 레버리지도 2704억원 팔아치웠다. 각 상품의 일주일 수익률은 13.94%, 8.45%에 달한다. TIGER 코리아배당다우존스도 1245억원 순매도 됐다.

반면, MMF 등 단기자금 ETF에는 1조원이 넘는 투자금이 몰렸다. 증시가 연일 사상 최고치를 경신하자 투자자들이 랠리에 대한 경계심 속에서 차익을 실현하고 단기자금 ETF로 이동했다는 분석이다. 또 단기간 급등한 코스피에 뒤늦게 진입하지 못한 개인투자자들이 단기자금 ETF로 ‘총알’을 장전해 두고 있다는 해석도 나온다.

한시화 한화투자증권 연구원은 “지난주 단기자금형 ETF에 자금 유입이 집중됐다”며 “총 3억5000만달러가 단기자금형 ETF에 유입됐고 자금 유입 상위 10종목 중 5종목을 차지했다”고 설명했다. 이어 “지난주 KOSPI가 5.9% 오르면서 역사적 신고가를 경신하는 동안 차익실현 자금의 일부가 유입된 것으로 보인다”고 덧붙였다.

국내주식형 ETF 매도세는 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견이 열린 지난 15일을 기점으로 멈췄다. 대통령이 직접 대주주 양도세 기준 유지 방침을 언급하면서 투자자들이 코스피의 추가 상승 가능성을 점쳤다는 분석이다. 여기에 민주당 의원들이 ‘ETF 투자’ 챌린지에 동참하면서 투자자들 사이에서 다시 ‘상승 베팅’을 하는 분위기가 확산했다.

한 운용업계 관계자는 “국내주식형ETF는 코스피 급등 및 7월 발표된 세제개편안에서의 대주주 양도세, 배당소득 최고세율 등이 시장의 기대보다 후퇴하며 차익실현이 본격화됐다가 양도소득세 기준 유지한 지난 15일 다시 매수세로 전환됐다”고 설명했다.