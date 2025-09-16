“與, 계엄 막지 않은 이유 밝혀야”

[헤럴드경제=김진 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 16일 “민주당은 자발적으로 ‘계엄 4개월 전부터 확보한 계엄을 확신할 근거’를 국민들께 공개하고 특검에 제출해야 한다”고 촉구했다.

한 전 대표는 이날 오전 자신의 페이스북에서 “제가 특검이라면 자신들도 ‘피해자’라고 한 저를 상대로 집요하게 언론 플레이를 하는 대신, 민주당을 상대로 ‘지난 해 8·9월 이후 12·3 계엄 당일까지 민주당이 확보한 계엄을 확신할 근거’에 대해 집중 조사하겠다”며 이같이 말했다.

한 전 대표는 “12·3계엄 4개월 전 시점에 민주당이 확보했다는 계엄을 확신할 근거들을 수사하면, 과연 이 계엄이 언제부터 누가 관여해서 어떤 경위로 준비된 것인지 진실에 다가설 수 있을 것”이라며 “지금처럼 이미 다들 아는 12·3 당일 행적들에만 매달려서는 계엄의 전모를 밝힐 수 없다”고 강조했다. 김민석 국무총리가 지난해 8월 일찍이 계엄설을 주장했던 근거에 대한 특검 수사가 필요하다는 주장이다.

한 전 대표는 당시 “제가 민주당에 근거제시를 요구했지만 민주당은 끝까지 근거를 제시하지 않았다”며 “그래서 저는 청담동 술자리 가짜뉴스 같은 늘상 보던 민주당식 가짜뉴스로 생각해 믿지 않았다”고 했다. 그는 “근거제시가 있었다면 상황은 달랐을 것”이라며 “돌이켜보면 결국 민주당 말이 맞았고 민주당은 그 때 정말 계엄 계획을 확신할 만한 근거를 가지고 있었던 것으로 보인다”고 했다.

한 전 대표는 “특검은 만약 민주당이 제출을 거부하면 미국의 반발을 아랑곳하지 않고 오산 군부대를 압수수색하던 패기로 민주당을 강제수사해야 한다”며 “나아가 민주당은 왜 자신들이 확보한 계엄을 확신할 근거를 미리 공개해서 계엄 실행을 막지 않았는지 국민들께 밝혀야 한다”고 했다. 이어 “민주당이 확보한 계엄을 확신할 근거를 8·9월에, 늦어도 12월 3일 이전에 공개했다면 유혈사태가 초래될 수 있었던 위헌·위법한 계엄실행은 예방될 수도 있었을 것”이라고 덧붙였다.