사진은 기사의 이해를 돕기 위한 이미지.[123RF]
사진은 기사의 이해를 돕기 위한 이미지.[123RF]

[헤럴드경제=신동윤 기자] 국제 금값이 또 다시 사상 최고치를 경신했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC)를 통해 금리 인하 사이클을 재개할 것이란 기대감이 금값을 밀어 올린 것으로 읽힌다.

16일 금융투자업계에 따르면 15일(현지시간) 미 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 금 선물 종가는 온스당 3682.2달러로 전 거래일 대비 32.8달러(0.9%) 올랐다.

로이터에 따르면 금 현물은 이날 미 동부시간 오후 1시 44분 기준 온스당 3680.8달러로, 전 거래일보다 1.1% 올랐다.

금 현물도 이날 장중 온스당 3695.39달러까지 올라 사상 최고치를 경신했다.

국내 시장에서도 금값 강세는 이어지고 있는 상황이다.

한국거래소에 따르면 15일 금 시장에서 금 1㎏ 종목 가격은 종가 기준 1g당 16만6600을 기록했다. 지난 9일 장중엔 16만7740원까지 치솟으면서 역대 최고치를 찍었다.

안전자산 수요가 급증하며 금 가격이 연일 사상 최고치를 경신하는 가운데 돌반지 (3.75g) 개당 가격이 60만 원을 앞두고 있다. 12일 오전 서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 돌반지를 진열하고 있다. 임세준 기자
안전자산 수요가 급증하며 금 가격이 연일 사상 최고치를 경신하는 가운데 돌반지 (3.75g) 개당 가격이 60만 원을 앞두고 있다. 12일 오전 서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 돌반지를 진열하고 있다. 임세준 기자

한국금거래소 순금나라에 따르면 지난 15일 종가 기준으로 개인이 순금을 구매할 때 가격은 한돈(3.75g) 당 70만9000원에 이른다. 지난 13일 종가 기준으론 71만1000원까지 치솟기도 했다.

연준이 16∼17일 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 금리 인하 사이클을 재개할 것으로 기대되는 가운데 금값은 강세 랠리를 지속하고 있다.

투자자들은 17일 FOMC 회의 종료 후 연준이 기준금리를 현 4.25∼4.50%에서 최소 0.25%포인트 내릴 것으로 기대하고 있다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 17일 FOMC 회의에서 연준이 기준금리를 0.25%포인트 인하할 확률을 96%, 0.50%포인트 인하할 확률을 4%로 각각 반영했다.

금은 이자나 배당금을 지급하지 않기 때문에 미국채 실질금리가 하락할 때 금값이 상승하는 경향이 있다.

도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책 관련 불확실성으로 스태그플레이션(경기둔화 속 인플레이션 상승) 우려가 지속되는 가운데 트럼프 대통령이 연준의 독립성을 지속적으로 위협하면서 달러화 가치 지속에 대한 의구심을 키운 게 안전자산으로서 금 수요를 늘리는 요인이 되고 있다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 올해 들어 금값 상승 폭이 ‘오일 쇼크’ 시기인 1979년 이후 최대를 기록했다고 보도했다.


