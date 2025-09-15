“진실 은폐한단 증언 동료 경찰에서 나와” “초동 대처·늑장 대응 없었는지 재차 확인”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 15일 인천 옹진군에서 인명 구조 활동을 벌이다 순직한 고(故) 이재석 경사 사건과 관련해 “유가족과 동료들의 억울함이 없도록 이 사건의 진상을 해경이 아닌 외부에 독립적으로 맡겨 엄정히 조사하라”고 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 열린 브리핑에서 “이 대통령은 인천 옹진군에서 순직한 인천해양경찰서 소속 이 경사의 희생에 애도를 표하고 추서한 바 있다”면서 이같이 전했다.

강 대변인은 “이 대통령은 2인 1조가 수색 및 구조의 원칙인데, 이 경사가 혼자 구조를 진행했다는 보고를 들은 이후 초동 대처에 있어 미흡한 점이나 늑장 대응은 없었는지 재차 확인했다”면서 “더불어 윗선에서 진실을 은폐하고 있다는 증언이 동료 경찰들로부터 나온 부분을 짚었다”고 했다.

내부에서 진상 규명이 제대로 이뤄지지 않을 가능성이 있다는 취지다.

향후 사건을 맡을 독립 기구나 관계 부처를 묻는 말에 강 대변인은 “혹시나 내부에서의 수사 및 조사 과정에서 은폐되는 위험을 혹은 우려를 가질 수 있으니 그런 부분에서 독립적인 기관이라고 말씀하셨다”며 “구체적으로 어떤 기관 내지는 어떤 방식일지는 제가 추후 조금 더 논의가 진행되면 말씀을 전해 드리도록 하겠다”고 했다.