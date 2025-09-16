8월 수입물가 전월比 0.3%↑ 두바이유 2.1%↓환율 1.1%↑

[헤럴드경제=홍태화 기자] 8월 평균 환율이 1390원대에 육박할 정도로 오르면서 수입물가가 국제유가 하락에도 2개월 연속 상승했다.

16일 한국은행이 발표한 2025년 8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) 통계에 따르면 8월 수입물가(원화기준)는 전월 대비 0.3% 상승했다. 지난해 같은 달과 비교하면 2.2% 하락했다.

수입물가는 지난 2월부터 다섯 달 연속 내림세를 이어가다가 7월 6개월 만에 반등해 8월까지 2개월 연속으로 올랐다.

국제유가의 내림세가 수입물가를 낮추는 요인으로 작용했지만, 환율 상승세에 따른 수입물가 상방 압력이 더 높았다.

8월 평균 두바이유가는 배럴당 69.39달러로 지난 7월 70.87달러 대비 2.1% 하락했다. 반면 8월 평균 원/달러 환율은 1389.66원을 기록해 1390원대에 바짝 다가섰다. 7월(1375.22원)과 비교하면 1.1% 올랐다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “수입물가는 국제 유가 하락에도 불구하고 원/달러 환율이 상승하면서 전반적인 수준이 올랐다”고 설명했다.

전망에 대해서는 “9월 들어서는 현재까지 두바이유 가격은 전월 대비 소폭 상승했고, 환율은 보합이기 때문에 변동 폭이 크지 않다”며 “국내외 여건의 불확실성이 최근 크기 때문에 좀 더 지켜봐야 한다”고 말했다.

세부적으로 살펴보면 8월 원재료 수입물가는 원유 등 광산품을 중심으로 전월 대비 0.4% 하락했다. 중간재는 컴퓨터·전자및광학기기, 화학제품 등이 오르며 0.5% 상승했다. 자본재 및 소비재는 각각 0.7% 올랐다.

품목 중에서는 커피가 13.4% 뛰며 거센 오름세를 나타냈다. 프로판가스(-8.6%)와 제트유(-8.9%)는 오히려 떨어졌다.

8월 수출물가(원화기준)는 지난달과 비교해 0.7% 상승했다. 전년 동월대비로는 1.0% 떨어졌다. 컴퓨터·전자및광학기기 등이 오른 영향이 컸다. 인공지능(AI) 산업 발전에 따라 늘어난 반도체 수요 등이 영향을 미친 것으로 풀이됐다.

수출물가를 품목별로 나눠보면 농림수산품은 전월 대비 1.1% 상승했고, 공산품은 컴퓨터·전자및광학기기 등을 중심으로 0.7% 올랐다.

8월 수출물량지수는 컴퓨터·전자및광학기기, 운송장비 등이 증가해 지난해 같은 달과 비교해 5.4% 상승했다. 수출금액지수는 2.0% 올랐다. 수입물량지수는 컴퓨터･전자및광학기기, 광산품 등이 늘어 2.2% 상승했다. 수입금액지수는 3.8% 떨어졌다.

8월 순상품교역조건지수는 수입가격(-5.9%)이 수출가격(-3.2%)보다 더 크게 하락해 2.9% 올랐다. 순상품교역조건지수는 수출상품 한 단위 가격과 수입상품 한 단위 가격의 비율이다. 우리나라가 한 단위 수출로 얼마나 많은 양의 상품을 수입할 수 있는지 가늠할 수 있다.

소득교역조건지수는 순상품교역조건지수(2.9%)와 수출물량지수(5.4%)가 모두 상승해 8.5% 뛰었다. 소득교역조건지수는 우리나라 수출 총액으로 수입할 수 있는 전체 상품의 양을 뜻한다.