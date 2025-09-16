컬러볼 기술에 야광·형광 기능 더해 구매시 UV라이트 증정 프로모션 진행

[헤럴드경제=조범자 기자] 국산 골프 브랜드 볼빅이 ‘올데이’ 콘셉트의 신개념 골프공인 ‘엑시아 루미나’와 ‘비비드 루미나’ 2종을 출시했다.

볼빅만의 독보적인 컬러볼 기술력에 한층 더 강력해진 야광·형광 기능을 더해 주간부터 야간까지 모든 라운드를 아우를 수 있는 차세대 골프공이다.

비비드 루미나는 기존의 베스트셀러 볼인 비비드의 컬러감을 한층 업그레이드해 주간에는 더욱 밝은 빛을 발산하고 야간에는 볼 자체에 야광 형광 기능을 더해 어두운 곳에서도 볼의 위치를 쉽게 파악할 수 있게 해준다. 자외선(UV) 빛을 축적할수록 발광 효과가 지속된다.

화이트 색상을 기본으로 한 엑시아 루미나는 360도 네온 컬러 라인을 적용, 퍼팅 시 더욱 정밀한 에이밍이 가능해졌다. 강렬하고 고급스러운 글로시 코팅은 차별화된 비주얼을 선사한다. 그린, 옐로우, 오렌지, 블루 등 4종의 네온 컬러 라인은 UV 라이트에 형광으로 반응하고, 축광 후 암전 시에는 야광볼로 반응해 눈에 쉽게 띈다.

루미나의 독보적인 시각 효과는 볼빅 특허 기술인 V-Lumi X 커버와 듀얼잉크 퍼팅라인이 결합돼 가능해졌다.

또 성능 면에서도 중심부의 부드러운 압축력과 외부 탄성이 결합한 소프트 듀얼코어가 한층 더 부드러운 타구감을 구현한다. 마감은 F.N.C 코팅으로 제작돼 장마철이나 습기를 머금은 그린에서도 안정적인 퍼팅을 할 수 있다.

볼빅은 전국 공식 온·오프라인 판매점에서 루미나 볼 구매 시 UV라이트를 증정하는 프로모션도 진행한다. 자세한 사항은 볼빅 홈페이지 및 볼빅몰을 통해 확인할 수 있다.