[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국 남서부 윈난성의 한 카페가 지역 특산품인 페니 번(Penny bun) 버섯을 활용한 독특한 커피를 선보여 화제다.

15일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 윈난성 한 카페가 커피와 페니 번 버섯을 섞은 신제품 2종을 출시해 관광객들을 끌어 모으고 있다.

윈난성은 야생 버섯 채취 시기인 매년 6월부터 9월까지 중국 미식가들이 즐겨 찾는 여행지 중 한 곳이다. 페니 번은 흰개미 버섯, 송이 버섯과 함께 이 시기에 진미를 느낄 수 있는 야생 버섯으로 손꼽힌다.

해당 카페는 이를 착안해 페니 번 버섯과 치즈 아메리카노, 페니 번 버섯 오트 밀크 라떼 등 신제품 2종을 출시했다. 1잔 가격은 각각 23위안(약 4400원)인데, 하루 50~70잔이 판매될 정도로 인기가 좋다.

한 소비자는 “버섯 커피를 마셔봤는데 맛이 정말 좋았다”고 호평했다.

해당 카페는 내년에도 페니 번 버섯 커피를 판매할 지 여부에 대해 버섯 가격에 좌우되어 아직 확정하기 이르다고 밝혔다. 지난달 페니 번 버섯은 ㎏당 40~80위안(7800원~1만 5500원) 가격대에 거래됐다.

일부 지역 주민들 사이에선 버섯 커피 출시에 비판적인 목소리도 나오고 있다. 한 주민은 “커피에 넣기에는 이 버섯은 너무 귀하고 맛있다”고 했고, 다른 주민은 “좋은 음식을 낭비하는 것”이라고 지적했다.

버섯 넣은 커피가 이번이 처음은 아니다. 중국에선 고급 식재료로 알려진 트뤼플 버섯 커피가 등장한 적도 있다.

중국 전역에서 이처럼 독특한 커피를 개발하는 게 유행이 되다시피 하고 있다. 발효두부 라떼, 아이스 굴 아메리카노에 이어 스타버스 중국 지점이 음력 설에 돼지고기 라떼를 선보인 적이 있고, 지난 6월 쓰촨성 장유시 한 카페는 지역 특산품인 돼지곱창을 활용한 ‘돼지곱창 라떼’를 출시해 화제를 일으켰다.