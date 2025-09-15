[헤럴드경제=서영상 기자] 위성락 대통령실 국가안보실장이 17일 오전 신문·방송·통신사 보도 책임자들이 참석한 편집인 간담회를 개최한다고 한국신문방송인협회가 15일 밝혔다.

서울 중구 프레스센터에서 진행되는 이날 간담회에서는 한미관세협상 후속협의, 조지아 구금 사태를 비롯한 외교·안보 현안과 남북·북미 문제 등 다양한 심도있는 질의응답이 이뤄질 예정이다.