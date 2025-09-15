사내 게시판 통해 직원 메시지 전달

[헤럴드경제=김벼리 기자] 박상진 한국산업은행 회장은 “(산업은행은)금융 중심지 서울에서 역할을 해야 한다”고 15일 밝혔다.

박 회장은 이날 오후 사내 게시판에 직원을 대상으로 한 메시지를 올려 “지난 3년간 부산 이전 논의와 추진 과정에서 많은 직원 여러분이 큰 상처를 겪으신 것으로 안다. 긴 시간의 혼란과 불안 속에서도 자리를 지키며 각자의 책임을 다해주신 여러분께 진심 어린 위로를 전한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “대통령은 산업은행 이전은 지난 정권의 ‘불가능한 약속’이었다고 언급했고, 30여년을 산업은행에 몸담은 사람으로서 우리는 금융 중심지 서울에서 그 역할을 해야 한다는 것에 동감한다”고 강조했다.

이어 “국토교통부 이전 공공기관 대상 지정에서 산업은행이 해제되도록 최선을 다하겠으며, 노동조합과 직원 여러분들도 함께 힘을 모아 주길 바란다”며 “대내외 환경과 은행의 현안 등을 고려하여 우리 경쟁력을 강화하는 조직개편을 적극 검토하겠다”고 말했다.

그러면서 박 회장은 “이제는 부산 이전과 관련한 임직원 간의 갈등을 없애고 모든 것이 제자리를 찾아갈 수 있도록 함께 노력하면 좋겠다”고 덧붙였다.

박 회장은 이날 오전 여의도 산업은행 본점에서 취임식을 갖고 “실물경제를 뒷받침하고 미래성장산업을 육성하는 정책 수단으로 금융의 중요성이 더욱 강조됨에 따라 대표 정책금융기관인 한국산업은행의 역할이 커지고 있다”며 “첨단전략산업 지원을 통한 대한민국 금융의 생산적 금융 전환, 중소·벤처기업 육성과 지방산업 체질 개선, 전통산업에 대한 생산성 제고와 산업구조 재편 지원 등에 산업은행의 모든 역량을 집중해야 한다”고 강조했다.