[헤럴드경제=전새날 기자] 하이트진로가 프리미엄 증류식 소주 브랜드 ‘일품진로’ 선물세트 3종을 출시한다. 올해는 처음으로 ‘일품진로 오크25’를 추가해 더 다양한 구성과 가격대로 기획했다.

‘일품진로 오크25(알코올 도수 25도)’ 선물세트는 375㎖ 3병과 전용 온더락잔 2개로 구성했다. ‘일품진로 오크25’는 완성도 높은 목통 숙성 원액만을 하이트진로의 독자적인 노하우로 블렌딩해 향과 풍미가 돋보이는 제품이다.

‘일품진로 오크43(알코올 도수 43도)’ 선물세트는 375㎖ 2병과 온더락잔 2개를 담았다. ‘일품진로 오크43’은 엄격한 온도·습도로 보관한 것이 특징이다. 12년 이상 목통 숙성 원액을 블렌딩해 깊고 부드러운 맛을 자랑한다.

하이트진로 100년 증류주 노하우의 정수인 ‘일품진로(알코올 도수 25도)’ 선물세트는 375㎖ 3병과 온더락잔 2개로 구성했다. ‘일품진로’는 향과 풍미가 가장 뛰어난 중간 원액만 사용한다. 영하의 온도에서 잡미, 불순물을 걸러내는 냉동여과공법 후 최적의 숙성 기간을 거친다. 깔끔하고 부드러운 목 넘김과 은은한 맛을 구현했다.

하이트진로는 1970년대부터 국내 최초로 목통 숙성고를 도입했다. 1996년 목통 숙성 블렌딩 ‘참나무통맑은소주’를 출시했다. 2007년에는 본격적으로 목통 숙성 소주 브랜드 ‘일품진로’를 선보이며 오크 숙성의 정통성을 지켜오고 있다.

국내 최대 규모의 오크 숙성고에서 오랜 시간 숙성 원액을 생산하기 위해 오크통의 위치를 주기적으로 교체하며 온도와 습도를 정밀하게 관리해 오고 있다. 특히 지난해에는 24년 이상 숙성된 원액을 희석 없이 병입한 ‘캐스크 스트렝스’ 제품을 선보이며 고도화된 숙성 및 블렌딩 기술력을 입증하기도 했다.

일품진로 추석 선물세트 3종은 9월 2주차부터 전국 대형마트, 농협 등 가정채널에서 만나볼 수 있다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “이번 명절 선물세트는 소비자에게 폭넓은 선택지를 제공하기 위해 일품진로 오크25를 추가해 더 다양하게 구성했다”라며 “일품진로는 앞으로도 국내 프리미엄 소주 시장을 이끌 것”이라고 밝혔다.