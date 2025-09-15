한은 ‘달러 패권과 미국발 충격’ 보고서 “달러 스테이블코인 확산…대비해야”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 달러 스테이블코인이 널리 쓰일수록 달러의 위상과 영향력도 더 커질 것이라는 분석이 한국은행에서 나왔다.

한은은 15일 발표한 ‘달러 패권과 미국발 충격의 글로벌 파급 영향’ 보고서에서 “달러 스테이블코인의 글로벌 확산 가능성과 이에 따른 달러화의 국제적 지위 변화가 국내 경제에 미칠 영향에도 대비할 필요가 있다”며 이같이 밝혔다.

한은은 달러 스테이블코인이 수출입 결제에 널리 이용되면서 달러 가치 변동의 글로벌 교역 영향력이 더 커질 가능성이 있다고 지적했다.

특히 달러 스테이블코인이 되면서 담보 자산으로서 미국 국채에 대한 해외 수요가 확대될 수 있는 점을 달러 패권에 긍정적으로 평가했다.

다만, 달러 스테이블코인이 달러의 안전 자산으로의 위상에 일부 부정적인 영향을 미칠 수도 있다는 점도 지적했다.

과도한 미국 국채 발행이 용인돼 미국 국채 신뢰도가 저하되거나 규제 미비로 ‘코인런(코인투매)‘ 발생 위험이 커질 수 있다는 분석이다.

특히 달러 스테이블코인이 흔들리면서 발행사 담보자산인 미국 국채의 가격 변동성이 함께 확대될 경우 오히려 달러화 안전자산 통화의 지위에 부정적으로 작용할 가능성이 있다고 봤다.

이에 한은은 보고서에서 달러화 변동의 충격이 우리나라 금융과 수출입에 미치는 영향을 줄일 필요가 있다고 조언했다.

한은은 “(여러 국가와의) 양자 간 통화스와프 체결 확대, 원화표시채권 역외 발행 등으로 원화의 아시아 역내 결제통화로서 위상을 확보해야 한다”고 밝혔다.