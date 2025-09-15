2019년 아시아 최초 ‘AZA 인증’ 재심사 통과…판다월드 등 호평 큰고니 야생 방사 우수사례 선정

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 세계 최고 수준 동물원에만 부여되는 국제 기준 ‘AZA 재인증’을 획득했다고 15일 밝혔다.

AZA 인증은 미국 동물원수족관협회(Association of Zoos and Aquariums)에서 주관하는 세계적 권위의 동물원 분야 인증 제도로, 동물복지를 바탕으로 멸종위기종 보전을 위한 동물원의 역할을 충실히 담당하는 최고 수준의 동물원에게만 주어진다.

뿐만 아니라 운영 시스템, 직원의 역량, 교육·연구 기능, 안전 관리 등 모든 분야에서 국제적인 수준의 엄격한 기준을 통과해야만 자격을 획득할 수 있다.

미국 내 2800여 개 야생동물 관련 기관 중 10%도 취득하지 못할 만큼 엄격하며, 인증 후에도 매해 기준이 강화되며, 5년마다 전체 심사를 다시 거쳐 재인증을 받아야 한다.

에버랜드는 2019년 서울대공원과 함께 아시아 최초로 AZA 인증을 받은 뒤 올해 갱신 심사를 진행, 지난 14일 밤(한국시간) 미국 플로리다주 템파에서 열린 AZA 연례회의 최종 청문회에서 재인증에 성공했다.

지난 6월 10~13일 진행된 현장 실사에서 심사관들은 “에버랜드는 모든 구성원이 동물 행복과 멸종위기종 보전을 최우선 가치로 삼아 활발히 소통하며 ‘미래를 위해 자연과 인간을 연결한다’는 동물원 비전을 잘 실천하고 있다”고 평가했다.

특히 실사단은 판다월드, 뿌빠타운 등의 시설과 동물 행동풍부화 프로그램을 높이 평가했으며, 약 2300㎞나 떨어진 러시아 연해주 지역으로 날아가 국내 첫 야생 이주에 성공한 큰고니 번식과 야생 방사 프로젝트를 멸종위기종 보전 우수 사례로 꼽기도 했다.

에버랜드는 이번 성과를 계기로 세계 주요 동물원과의 협력을 확대하고, 멸종위기종 보전을 위한 국제 교류를 강화할 계획이다.

정동희 에버랜드 동물원장은 “동물 행복과 멸종위기종 보전을 위한 그동안의 노력이 국제적으로 다시 한 번 인정받게 됐다”며 “앞으로도 동물과 관람객이 모두 행복한 동물원으로 더욱 발전시켜 나가겠다”고 말했다. 박지영 기자