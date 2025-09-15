‘엑스붐 버즈’ 플러스·라이트

LG전자가 무선이어폰 신제품 ‘엑스붐 버즈 플러스’와 ‘엑스붐 버즈 라이트’를 출시한다고 15일 밝혔다.

1월 10만원대 가격에 프리미엄 성능을 갖춘 엑스붐 버즈를 선보인 LG전자는 이번 신제품 출시로 총 3종의 라인업을 완성했다. 프리미엄 제품을 원하는 고객부터 핵심 기능만 즐기려는 고객까지 다양한 수요를 충족시킬 것으로 보고 있다.

엑스붐 버즈 플러스의 출하가는 19만9000원으로, 기존 엑스붐 버즈의 가성비는 유지하면서 프리미엄 사운드·연결성·위생을 한층 강화했다. 엑스붐 버즈 라이트는 9만9000원에 엑스붐 고유의 사운드와 편리함을 즐길 수 있는 제품이다.

엑스붐 버즈 플러스는 사용자의 귀 모양과 착용 상태 등에 맞춰 자동으로 음질을 최적화하는 ‘적응형 이퀄라이저’를 탑재했다.

엑스붐 버즈 라이트는 실내 환경에 적합한 마일드 ANC를 지원하며 4가지 프리셋 이퀄라이저와 2가지 커스텀 이퀄라이저를 지원해 사운드 튜닝도 가능하다. 김현일 기자