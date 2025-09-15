업무혁신 추진 전담팀 본격 가동 AI번역기 등 7대 과제 구현 모색

공정거래위원회가 민원 처리와 사건 처리 등 핵심 업무 전반에 인공지능(AI)을 적용하기 위해 ‘AI 업무혁신 전담팀’을 본격적으로 가동한다.

공정위는 15일 기획조정관 산하 정보화담당관실에 설치된 전담팀이 공식 활동을 시작했다고 밝혔다.

이번 전담팀은 총 7명으로 꾸려졌으며, 지난해 하반기 ‘AI 활용 업무혁신 TF’에서 도출한 혁신 과제를 실제로 구현하는 것을 목표로 활동한다.

앞서 공정위는 데이터포털 시스템을 기반으로 자연어 질의응답, 금융약관 심사 지원, 보고서 초안 작성, 민원 추천 등 4종의 AI 서비스를 구축·운영하며 AI 활용 기반을 마련해 왔다. 또 TF를 통해 ▷민원접수 처리 효율화 ▷사건 관련 보고서 작성 지원 ▷유사 심결례·판례 검색 ▷기업결합 미신고 점검 서비스 ▷사건처리 단계별 AI 지원 시스템 ▷하도급 계약 공정화 지원 플랫폼 구축 ▷AI 번역기 고도화 등 7대 중점 추진 과제를 선정한 바 있다.

전담팀은 올해 말까지 자체 보유 연산자원(GPU)과 인력을 투입해 ‘유사 심결례·판례 검색’ 서비스 개발을 완료하고 내년부터 정식으로 제공할 예정이다. 업무망에서 제공 중인 ‘AI 번역기’(29개국 언어)에는 공정위 전용 용어사전 기능을 추가해 전문성을 강화한다.

과학기술정보통신부와 협업하는 ‘AI 융합 약관심사 플랫폼’과 ‘하도급계약 공정화 지원 플랫폼’ 구축 사업은 내년 말 개통을 목표로 추진한다. 대규모 연산 자원과 개발 비용이 필요한 ‘민원접수 처리 효율화’와 ‘AI 기반 사건처리 고도화’ 과제는 정보화전략계획 수립 등 체계적 계획을 마련한 뒤 추진할 방침이다.

아울러 전담팀은 ▷AI 혁신과제 발굴·기획 및 예산 수립 ▷AI 법·윤리 가이드라인 마련 ▷AI 학습데이터 수집·품질관리 ▷AI 서비스 운영 및 유지관리 ▷AI 모델·데이터 보안관리 등의 업무도 담당한다. 한국전자통신연구원(ETRI) 소속 AI 전문가로 구성된 자문단과 협력해 AI 도입의 전문성과 완성도를 강화할 계획이다.

공정위는 이번 AI 업무혁신 전담 조직 신설로 AI 기반 행정 혁신을 본격화할 수 있을 것으로 전망했다.

양영경 기자