[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시(시장 신상진)는 오는 9월 19일까지 위례어울림종합사회복지관의 120개 강좌 수강생 2896명을 모집한다.

모집은 수영(76개 강좌, 1840명), 교육문화(44개 강좌, 1056명) 등 2개 분야에서 이뤄진다.

수영 분야는 △강습 수영(16회·회당 60명) △아쿠아로빅(4회·회당 60명) △자유수영(8회·정기권 1개월 60명, 일일권 현장접수 20명) 등의 프로그램을 오는 10월 1일부터 12월 31일까지 운영하며, 1인 1강좌만 신청할 수 있다.

교육문화 분야는 유아, 아동, 성인 등 대상별 프로그램을 오는 10월 1일부터 12월 23일까지 운영한다.

유아(5~7세) 대상 강좌는 △창의미술(1회·15명) △영어동화 스토리텔링(1회·15명) 등이다.

아동(8~13세) 대상 강좌는 △한자 자격증반(2회·회당 15명) △바둑&체스(1회·20명) △농구교실(3회·회당 15명) △창의미술(1회·15명) △K-POP댄스(1회·20명) △주산 암산(1회·20명) △로봇 코딩교실(1회·15명) △성장요가(2회·회당 15명) △태블릿 드로잉교실(1회·회당 15명) 등이다.

성인 대상 강좌는 △테라피요가(4회·회당 20명) △매트필라테스(4회·회당 20명) △바둑&체스(1회·16명) △수채화교실(1회·16명) △태블릿영상제작(2회·회당 20명) △에어로빅(1회·50명) △국선도(1회·30명) △라인댄스(1회·50명) △어반스케치(1회·16명) △컴퓨터 활용(1회·20명) △줌바댄스(1회·50명) △건강체조(1회·50명) △스텝박스(1회·50명) △하모니카(1회·10명) △통기타(1회·10명) △여행 영어(1회·40명) △여행 일본어(1회·40명) △캘리그라피(1회·16명) △탁구교실(2회·회당 18명) △아크릴반(1회·16명) △노래교실(1회·100명) 등이다.

각 강좌 신청은 성남시 평생학습 통합 플랫폼 ‘배움숲’을 통해서 온라인으로 하면 된다.

위례어울림종합사회복지관 1층 로비 안내데스크를 방문(9월 17~19일) 신청해도 된다. 방문 신청 땐 신분증과 휴대전화(신청자 명의)를 가지고 가야 한다.

시는 오는 22일 ‘배움숲 시스템’을 통해 수강생을 추첨해 선정자에 개별 문자로 알려 준다.