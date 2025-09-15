[헤럴드경제=신동윤 기자] 우리투자증권이 오는 10월 10일까지 연금저축계좌를 활용해 펀드에 투자한 고객을 대상으로 ‘펀드 순매수 이벤트’를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 우리투자증권의 연금저축계좌에서 펀드를 매수한 개인 고객에게 순매수 금액대별 혜택을 최대 9만원 상당의 모바일 문화상품권으로 제공한다.

특히, 고객의 투자 편의를 극대화하고 더 많은 고객들에게 혜택을 제공하기 위해 이벤트 참여 자산운용사(미래에셋·삼성·우리)의 투자 가능한 모든 펀드를 대상으로 한다.

이벤트 기간 내 펀드 순매수 금액대 조건을 충족한 고객이라면 ▷100만원 이상 고객 300명에게는 1만원권 ▷500만원 이상 200명에게는 2만원권 ▷1000만원 이상 100명에게는 3만원권의 모바일 문화상품권이 추첨을 통해 제공된다. 각 자산운용사가 제공한다.

단, 머니마켓펀드(MMF)는 이벤트 대상에서 제외된다.

이벤트 참여는 우리투자증권 모바일트레이딩시스템 ‘우리WON 모바일트레이딩시스템(MTS)’ 앱을 통해 가능하며, 이벤트 종료 후 10월 31일까지 펀드 잔고를 유지해야 한다.

우리투자증권 관계자는 “세제 혜택과 더불어 최대 9만원 혜택을 제공하는 동시에, 참여 자산운용사 상품에 제한을 두지 않아 고객들에게 좋은 연금저축 투자기회가 되었으면 한다”며 “연말에는 세제혜택과 연말정산에 대한 관심이 높아지는 만큼 다양한 투자정보와 혜택을 동시에 경험할 수 있는 풍성한 이벤트를 추가로 선보일 예정”이라고 말했다.