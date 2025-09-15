[헤럴드경제=양대근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 가을을 맞아 임직원과 가족들을 평택 본사로 초청해 음악회를 열고 상호 소통하는 뜻 깊은 축제의 시간을 가졌다고 15일 밝혔다.

지난 13일 경기 평택시 본사에서 열린 가을음악회에는 KGM 곽재선 회장과 황기영 대표이사, 노철 노동조합 위원장, 더불어 민주당 평택시 홍기원(갑), 김현정(병) 국회의원, 정장선 평택시장 그리고 임직원과 가족 4000여 명이 참석했다.

올해 처음 개최되는 ‘KGM 가을음악회’는 임직원 가족들과 유대감을 강화하고 한마음 한 뜻으로 소통하기 위한 축제의 장으로서, 건강한 기업문화를 조성하기 위해 마련되었다.

음악회는 임직원으로 구성된 KGM 합창단의 사전 공연을 시작으로 곽재선 회장과 노경 대표의 인사말과 축사 그리고 1부와 2부로 구성된 본 행사 등으로 알차게 구성해 가족들의 열띤 호응을 얻었다.

KGM 곽재선 회장은 인사말을 통해 “풍성한 가을을 맞아 임직원 가족들과 함께하는 자리에 참여하게 되어 매우 기쁘다”며 “오늘 음악회는 임직원과 가족들이 모두 함께 하는 축제의 시간이 될 것이다”고 말했다.

또한 “회사는 현재 국내.외 판매 물량 증대와 중장기 발전전략 실현에 모든 역량을 집중하고 있다”며, “앞으로도 임직원 가족들의 따뜻한 관심과 응원이 필요하다”고 덧붙였다.

음악회 본 행사로 1부는 KG필하모닉오케스트라 합주와 KG그룹 합창단 그리고 남성 보컬그룹 라 클라쎄(La Classe)의 공연이 이어졌다.

KG필하모닉오케스트라는 KG그룹의 지속가능경영 철학과 문화예술에 대한 사회 환원 비전을 바탕으로 곽재선 문화재단이 올해 설립했으며, KG그룹 합창단은 KG그룹내에서 선발된 임직원으로 구성되었다.

2부 행사는 코요테와 이선희 등 인기 가수가 출연해 대미를 장식했다. 또한, 함께한 직원과 가족들이 입장과 동시에 이용할 수 있는 푸드 코너와 대형 버블, 삐에로 공연 등 힐링 파크존 운영과 함께 음악회 객석 외에 별도의 텐트 등 휴게 공간을 마련해 임직원과 가족들 모두 편안한 음악회와 휴식이 되도록 준비했다.