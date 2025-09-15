- 특구재단, 연구개발특구 글로벌 혁신 클러스터 도약 전략 논의

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단과 사단법인 대덕클럽은 오는 16일 과학기술연합대학원대학교(UST) 대강당에서 제81회 대덕이노폴리스포럼을 개최한다.

대덕이노폴리스포럼은 과학기술계 오피니언 리더와 특구 내 전문가들이 한자리에 모여 연구개발특구와 과학기술의 발전 방향을 논의하는 대덕특구의 대표 정책토론의 장으로, 2007년부터 매년 4회씩 지속적으로 운영되고 있다.

이번 포럼에서는 신성철 전 KAIST 총장이 “글로벌 기술패권 시대 선도국 도약 국가전략”라는 주제로 초청 강연을 진행한다.

강연에서는 글로벌 기술패권 경쟁이 가속화되고 있는 가운데, 혁신 클러스터로서 연구개발특구의 역할을 통해 대한민국의 선도국 도약 방안과 과학기술 혁신 전략을 제시할 예정이다.

강연 후에는 이대성 (사)대덕클럽 회장을 좌장으로 류석현 한국기계연구원장, 이규호 전 한국화학연구원장 등이 기술패권 시대 대한민국 선도국 도약을 위한 연구개발특구의 역할을 주제로 심층 토론을 진행한다.

이번 포럼은 사단법인 대덕클럽 창립 30주년 기념행사와 연계해 기념영상 상영, 공로패 및 감사장 수여식, 축하공연 등이 진행될 예정이다.