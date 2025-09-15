사기적 부정거래 의혹 방 의장 경찰 출석

[헤럴드경제=이영기 기자] ‘사기적 부정거래’ 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 경찰에 모습을 드러냈다. 자신의 혐의와 관련해 방 의장이 직접 경찰의 조사를 받는 건 이번이 처음이다.

방 의장은 15일 오전 9시56분께 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 도착해 “제 일로 심려를 끼쳐드려 송구하다”며 “오늘 조사에 성실히 임하겠다”고 말하며 청사 안으로 들어갔다.

방 의장은 ▷IPO(기업 공개) 절차 중 지분 매각하라고 했는지 ▷상장계획 없다고 말한 바 있는지 ▷이익 목적으로 계획했는지 ▷사모펀드랑 공모했는지 등 취재진의 질문에는 답하지 않았다.

방 의장은 하이브 상장을 앞두고 기존 투자자들을 속여 막대한 차익을 챙겼다는 의혹에 휩싸였다. 그는 2019년 하이브가 상장되기 전 IPO 계획이 없다고 투자자들을 속여 자신과 관계있는 사모펀드에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다.

투자자들은 방 의장의 말을 믿고 보유 지분을 특수목적법인(SPC)에 매각했고 다른 사모펀드 등에게 지분을 넘겼다. 이 과정에서 방 의장은 IPO가 성사될 경우 매각 차익의 30%씩을 자신에게 지급한다는 내용을 골자로 한 주주 간 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

경찰과 금융감독원은 방 의장의 이런 계약이 자본시장법에 어긋난다고 보고 수사를 벌여왔다.

앞서 경찰은 지난 6월 30일 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색해 하이브의 상장심사와 관련된 자료를 확보했다. 또 7월 24일엔 하이브 사옥을 압수수색해 관련 방 의장 측 자료를 확보했다.