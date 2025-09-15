제9회 ‘삼성 AI 포럼’ 개회사 AI 석학들과 연구성과 등 기술 교류 첫날 DS부문, AI 특화 반도체 기술 논의 DX부문 2일차 최신 ‘AI 에이전트’ 공개

[헤럴드경제=김현일 기자] 전영현 삼성전자 대표이사 부회장이 “삼성전자는 다양한 업무영역에 인공지능(AI) 기술을 적용해 언제 어디서나 쉽고 빠르게 AI를 활용할 수 있는 기반 기술을 개발하고 있다”고 밝혔다.

삼성전자 반도체(DS) 부문을 총괄하는 전영현 부회장은 15일 개막한 ‘삼성 AI 포럼 2025’ 개회사를 통해 “올해 삼성 AI 포럼은 산업계와 학계를 대표하는 전문가들을 모시고 AI가 사회와 산업을 어떻게 변화시키는지 논의하고 함께 지혜를 나누는 의미 있는 시간이 될 것”이라고 말했다.

올해로 9회째를 맞는 ‘삼성 AI 포럼’은 매년 학계와 업계 전문가들이 한 자리에 모여 AI 분야 최신 연구 성과를 공유하고, 향후 연구 방향을 모색하는 기술 교류의 장이다.

삼성전자 DS부문이 주관하는 1일차 포럼은 경기도 용인에 위치한 삼성전자 연수원 더 유니버스(The UniverSE)에서 ‘반도체 산업의 버티컬(Vertical) AI 전략과 비전’을 주제로 진행됐다.

기조 강연은 딥러닝 분야의 세계적 석학인 요슈아 벤지오 캐나다 몬트리올대 교수가 맡았다. 벤지오 교수는 기존 AI 모델에서 발생할 수 있는 ‘인간 통제 회피’, ‘악의적 사용’ 등 잠재적 위험요소를 설명하고, 안전장치 역할을 할 새로운 모델 ‘과학자 AI(Scientist AI)’를 소개했다.

그는 “과학자 AI 모델은 인간을 모방하거나 기쁘게 하려는 의도 없이 검증된 사실과 데이터를 근거로 정직한 답변을 제공한다”며 “안전성과 과학적 발견의 가속화 측면에서 과학자 AI 기술이 중요하다”고 강조했다.

송용호 삼성전자 DS부문 AI센터장(부사장)과 강석형 포항공대(POSTECH) 교수, 문일철 KAIST 교수가 진행한 기술 세션에서는 반도체 설계 및 제조 분야의 최신 AI 응용 연구성과와 미래 전망을 논의했다.

송 부사장은 “AI는 칩 설계나 소프트웨어 개발에 필수 도구가 됐으며 제조 분야에서도 제조 복잡성의 기술적 한계를 극복하는 데 AI가 크게 기여할 것”이라고 강조했다.

이날 ‘삼성 AI 연구자상’을 받은 니콜라스 파프르노 캐나다 토론토대 교수, 로즈 유 UC 샌디에이고 교수, 르렐 핀토 뉴욕대 교수의 현장 강연도 진행됐다.

2일차 포럼은 삼성전자 DX(디바이스경험)부문 주관 하에 ‘생성형 AI를 넘어, 에이전틱 AI로’를 주제로 온라인에서 진행된다.

삼성전자 DX부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장을 맡고 있는 전경훈 사장은 “생성형 AI는 이미 일상과 산업 전반에서 필수 도구로 자리잡았다”며 “삼성전자는 본격화되는 에이전틱 AI 시대에 맞춰 사용자에게 실질적으로 도움이 되는 AI 기술을 준비할 것”이라고 말했다.

기조 강연을 맡은 조셉 곤잘레스 UC 버클리 교수는 거대언어모델(LLM) 기반의 에이전트 능력 고도화 연구 사례를 발표한다. 사용자와 에이전트 간의 상호 작용 중 발생하는 공백 시간을 활용해 에이전트가 추론·학습·계획을 수행하는 ‘슬립타임 컴퓨트’ 패러다임도 소개한다.

수바라오 캄밤파티 애리조나 주립대 교수는 기존 거대언어모델의 한계를 보완하기 위한 ‘대규모 추론 모델’ 연구 결과를 공유할 예정이다. 스테파노 에르몬 스탠퍼드대 교수는 이미지·영상·오디오 생성에 활용되던 확산 모델을 언어에 적용한 ‘확산 언어 모델’을 발표한다.

기술 세션에서는 삼성리서치 연구원들이 ▷카메라 색온도 자동 조절 AI 기술 ▷지식 증류(Knowledge Distillation)를 활용한 효율적인 LLM 학습 기법과 적용 사례 ▷전자제품에 LLM 모델을 탑재하기 위한 온디바이스 기술 ▷실제 목소리로 더빙 음성을 자동 생성하는 AI 기술 등 최신 연구개발 성과를 공유한다.

또한 ▷멀티 에이전트 시스템으로 다양한 보고서를 분석하고 자동 생성하는 ‘딥 다이브(Deep Dive)’ 기술 ▷다양한 형식의 문서를 LLM이 이해할 수 있는 구조로 자동 변환시켜주는 ‘문서 AI’ 기술 ▷제품에 탑재되는 생성형 AI 모델들의 개발 주기를 단축하는 ‘온디바이스 AI 스튜디오’ 등 사내 생산성 향상을 위한 기술과 적용사례도 공개한다.