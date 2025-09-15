9월 22일 오후 2시까지 접수 2026년 1월 중 입사 예정 1년간 신입 인턴 객실 승무원 근무

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 오는 22일 오후 2시까지 공식 채용 사이트를 통해 신입 객실 승무원 채용 지원서 접수를 받는다고 15일 밝혔다.

지원 가능한 근무 지역은 대구와 부산으로 채용지원서 작성 시 희망 근무 지역을 선택할 수 있다. 모집 대상은 기졸업자 및 2026년 2월 졸업 예정자이며, 졸업 예정자의 경우 26년 1월 중 입사 근무에 지장이 없어야 한다.

영어 TOEIC 600점 이상 또는 TOEIC 스피킹, OPIc IM 이상의 어학성적(2023년 9월 12일 이후 성적만 인정)을 보유하고 해외여행 결격 사유가 없어야 하며, 해당 분야 관련 자격증 소지자 및 외국어 능력 우수자(일본어, 중국어)의 경우 우대한다.

채용 절차는 서류 전형을 시작으로 ▷역량검사·영상면접 ▷1차 면접 ▷2차 면접 ▷채용검진 순으로 진행되며, 역량검사 및 영상면접 대상자는 오는 26일 발표 예정이다. 면접 일정은 서류 합격 시 안내한다.

최종 합격자는 2026년 1월 중 순차적으로 입사해 근무하게 되며, 인턴사원으로 1년 근무 후 심사를 거쳐 정규직으로 전환될 예정이다.

티웨이항공 관계자는 “지방발 노선 확대와 더불어 지역 인재 발굴에 힘쓰고 있는 중이며, 더 멋진 변화의 시작을 함께할 열정적인 인재들의 많은 지원을 기다린다”며 “티웨이항공과 함께 글로벌 인재를 꿈꾸는 분들이 밝은 미래를 그려 나갈 수 있었으면 한다“고 말했다.