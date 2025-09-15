중앙부처·공공기관·기업과 시군구 간 상생 자매결연 고향사랑기부, 워케이션, 지역 특산품 구매 등 교류 확대

[헤럴드경제=이태형 기자]정부가 내수 회복과 지역경제 활력 제고를 위해 범부처 협업으로 ‘지방살리기 상생 자매결연’을 추진한다.

행정안전부는 중앙부처와 공공기관, 민간기업이 인구감소지역·재난피해지역 등 141개 시군구와 자매결연을 맺는다고 15일 밝혔다.

이번 ‘지방살리기 상생 자매결연’은 지난 7월 국무회의와 8월 경제관계장관회의에 상정된 지방살리기 상생 소비 활성화 방안 중 하나다.

최근 민생회복 소비쿠폰 등으로 소비세가 회복되고 있지만, 비수도권 등 지역경제는 상대적으로 회복이 더딘 만큼 이를 극복하기 위해 추진됐다.

시군구 각 1곳당 2개 이상 기관과 연결되는 것을 목표로 중앙부처는 행정안전부, 공공기관은 기획재정부, 민간기업은 산업통상자원부가 각각 자매결연을 지원하고 행안부가 이를 총괄 관리한다.

중앙부처는 지방살리기 상생 자매결연을 선도하는 차원에서 중앙부처와 대상 시군구 간 매칭을 추진하고, 공공기관과 민간기업의 자율적인 참여를 유도해 그 범위를 확대해 나갈 계획이다.

행안부는 중앙부처를 대상으로 자매결연 희망 지자체에 대해 수요조사를 하고, 각 부처가 부처 특성 등을 고려해 제출한 희망 지역에 기반해 50개 중앙부처와 141개 대상 시군구 간 매칭을 완료했다.

기재부는 공공기관을 대상으로 참여 희망여부, 협업계획 등을 조사했고, 수요조사 결과 총 85개 기관이 78개 지자체와 자매결연 협약을 체결하고 지역특산품 구매, 기관 워크숍 개최 등 상생 프로그램을 진행할 예정이다.

산업부는 경제 4단체를 통해 민간기업에 자발적 동참을 권고하고, 20여개 기업에서 사업장 소재지를 중심으로 여행비 지원, 전통시장 구매, 지역축제 후원 등 참여 의사를 밝혔다.

행안부는 중앙부처를 시작으로 자매결연 정책이 공공기관과 민간기업으로 확산하고, 일회성 이벤트를 넘어 지속적인 상생 관계로 이어질 수 있도록 범부처 협업을 통해 우수·미담사례를 홍보하고 애로사항을 관리해 나갈 계획이다.

수도권과 비수도권 간 자매결연 희망 시 이를 지원하는 등 그 범위를 확대해 나갈 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 자매결연이 또 다른 인연으로 이어져 대한민국이 새로운 희망으로 촘촘히 연결되는 계기가 되기를 바란다”며 “지역과의 상생 교류로 지역이 새로운 활력을 되찾고 지역경제가 조속히 회복될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.