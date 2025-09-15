전국 1만8000개 유통망·온라인 플랫폼서 축산물 공급

[헤럴드경제=신현주 기자] GS리테일이 농협경제지주와 ‘국산 축산물 소비 촉진 및 지역 축산 농가 소득 증대’를 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 농가와 소비자가 상생할 수 있는 방안을 마련하려는 취지다.

양사는 이번 협약을 통해 물가 상승과 기후 변화, 공급 과잉 등으로 어려움을 겪는 축산 농가를 지원하기로 했다. 또 우수한 품질의 국산 축산물을 합리적인 가격에 제공해 소비자 물가 안정에 기여하기로 뜻을 모았다.

협약 주요 내용은 GS리테일 온·오프라인 유통망을 통한 국산 축산물 안정적 공급, 농협안심한우 등 국산 축산물을 활용한 공동 상품 기획, 프로모션 및 마케팅 활동, 지속가능한 축산 농가 상생 모델 구축 등이다.

GS리테일은 농협안심한우를 매입해 다양한 판매 채널에서 선보인다. 편의점 GS25, 슈퍼마켓 GS더프레시 등 전국 1만8000개 오프라인 매장과 우리동네GS 앱 등이 대상이다.

농협안심한우와 한돈을 활용한 공동 상품 기획에도 나선다. GS25는 추석을 앞두고 등심, 국거리, 불고기 등으로 구성된 선물세트 4종을 출시했다. 농협안심 한우 1호(9만8000원), 농협안심 한우 4호(14만8000원), 농협안심 한돈 2호(7만8000원), 농협안심 한돈 4호(9만8000원) 등이다.

GS더프레시는 농협안심한우 국거리와 불고기 상품을 각각 마련했다. 내달 1일부터 명절 기간 농협안심한우 특별 행사도 진행할 예정이다.