태광그룹, 애경산업 인수…‘K-뷰티’ 투자 기대 LG생건, 식음사업 효율화…아모레는 해외 집중

[헤럴드경제=전새날 기자] 아모레퍼시픽, LG생활건강, 애경산업 등 3대 화장품 기업이 최근 매각이나 사업 효율화 등의 자체 개편에 속도를 내고 있다.

15일 화장품 업계에 따르면 애경그룹 모태기업 애경산업은 태광그룹으로 주인이 바뀌었다. 애경산업은 생활용품과 화장품 사업을 영위하는 중견기업이다. 매출 비중을 보면 화장품이 40%, 생활용품이 70%를 각각 차지하고 있다. 지난해 영업이익은 화장품이 291억원으로 생활용품(183억원)보다 많다.

업계에서는 태광산업이 애경산업 인수를 마치면 성장 가능성이 높은 화장품 사업을 강화할 것으로 보고 있다. 태광산업은 지난 7월 대규모 투자를 통한 사업구조 재편 방침을 밝힌 바 있다. 정관을 고쳐 사업 목적에 ‘화장품 제조·매매’를 추가하며 화장품 사업 추진 의지를 보였다.

애경산업은 태광그룹의 적극적인 투자를 기대할 수 있다. 애경산업은 생산공장과 물류센터 등을 자체적으로 운영 중이다. 제품의 기획 단계부터 판매까지 필요한 모든 인프라를 보유하고 있다는 의미다.

앞으로 중국 시장 의존도를 낮추고 진출국을 다변화하는 데 주력할 것으로 보인다. 애경산업의 중국 매출은 전체 수출 매출의 70%에 달한다.

업계 관계자는 “애경그룹이 모태기업을 매각한 것은 놀랍지만, 애경산업 입장에선 새로운 사업에 뛰어든 태광그룹 아래서 더 많은 투자를 받을 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

LG생활건강도 실적 개선을 위해 사업재편을 고심하는 분위기다. 화장품과 생활용품 외 음료사업도 가진 LG생활건강은 최근 경영효율화 작업에 착수했다.

삼정KPMG를 주관사로 선정해 해태htb(옛 해태음료) 매각을 포함한 음료사업 부문의 효율화 작업을 추진 중이다. 지난해 음료사업 매출은 1조8244억원이다.

업계 한 관계자는 “LG생활건강이 음료사업 자체를 접지 않겠지만, 비주력 사업에 대해 칼을 빼 들 수 있을 것”이라고 전망했다.

LG생활건강은 화장품 사업에도 변화를 추진하고 있다. 지난 6월 LG전자의 미용기기 브랜드인 ‘LG 프라엘’ 브랜드를 양수하며 미용기기 사업에 본격적으로 뛰어들었다. 화장품 전문 R&D(연구·개발) 노하우를 미용기기에 접목해 성장 동력으로 삼겠다는 목표다.

최근 음압 패치 기술을 보유한 미메틱스와 업무협약을 맺으며 ‘바늘 없는 홈뷰티’ 시장 공략에도 나섰다. 내년 초에는 신제품을 선보인다는 계획이다.

LG생활건강 관계자는 “과거와같이 여전히 적극적인 인수합병(M&A) 기조를 유지하고 있는 만큼 내부 기준에 부합하는 매물이 있으면 미래 성장을 위해 과감히 투자할 계획”이라고 말했다.

아모레퍼시픽은 해외 매출 증대에 주력하고 있다. 2023년 서구권 매출 비중이 높은 코스알엑스를 인수해 자회사로 편입하기도 했다. 미국에서 라네즈 등 주요 브랜드도 선전하고 있다.

아모레퍼시픽은 오는 2035년까지 10년간 현재 50% 수준의 글로벌 매출 비중을 70%까지 높인다는 계획이다. 한국과 북미, 유럽, 인도·중동, 중국, 일본·아시아태평양(APAC) 등 ‘펜타곤 5대 시장’을 중심으로 사업을 키우겠다는 방침이다.

유럽에선 미국의 트렌드가 가장 빠르게 도달하는 영국을 중심으로 인지도를 확보한 후 이를 유럽 전역으로 확산한다는 전략이다. 인도에서는 프리미엄 브랜드를 중심으로 선전하고 있다. 중동 지역에선 2∼3년간 다양한 브랜드를 시도할 계획이다.

아모레퍼시픽 관계자는 “해외시장을 적극적으로 공략하는 동시에 아모레퍼시픽이 가진 연구 기술 역량을 다져 경쟁력을 강화할 방침”이라고 말했다.