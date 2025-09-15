9월, 삼성 TV 플러스에서 12개 채널 시청 LG TV ‘LG Channels’ 이어 송출 TV 확대 자체 송출 시스템, 오류 발생 시 즉각 대응

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 자체 송출 시스템으로 삼성전자 스마트 TV 플랫폼인 ‘삼성 TV 플러스’에 FAST 채널 12개를 공급한다고 15일 밝혔다.

이달부터 시청 가능한 채널은 ▷JTBC ▷JTBC2 ▷JTBC4 ▷MBN ▷한국경제TV ▷연합뉴스경제TV ▷매일경제TV ▷MTN 머니투데이방송 ▷캐리TV ▷더라이프2 ▷K바둑 ▷아리랑TV 등 총 12개 채널이다. 올해 내 순차적으로 시청이 가능하다.

FAST는 개방형 OS가 탑재된 스마트 TV에서 구독 요금, 시청료 없이 미디어 콘텐츠를 볼 수 있는 서비스다. 인터넷TV(IPTV), 케이블 TV 등 유료 방송, 온라인동영상서비스(OTT)와 달리 스마트 TV와 인터넷만 있다면 광고를 시청하면서 원하는 콘텐츠를 볼 수 있다.

LG유플러스는 LG전자 스마트 TV 플랫폼인 LG Channels, 삼성 TV 플러스 등에 FAST 채널 직접 송출로 더 많은 시청자를 확보할 수 있게 됐다. 삼성 TV플러스는 전 세계 30개국에서 약 3500개 채널과 약 6만6000편의 VOD를 무료로 제공하고 있다.

특히 LG유플러스는 자체 송출 시스템으로 FAST 채널을 직접 운영한다. 이를 통해 콘텐츠를 안정적으로 공급할 수 있다는 게 LG유플러스의 설명이다. 고객이 시청 중 발생할 수 있는 실시간 오류에도 즉각 대응할 수 있다.

김태훈 LG유플러스 광고 사업 담당은 “LG유플러스만의 자체 송출 시스템으로 삼성 스마트 TV에서도 시청자들을 만날 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 변화하는 미디어 시청 환경 속에서 차별화된 기술력으로 최고의 시청 경험을 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.