중도환매 신청은 전체 1% 남짓 평균 3.76번 재청약 ‘눈길’

[헤럴드경제=신동윤 기자] 투자자의 상당수가 노후 대비 목적으로 개인투자용 국채를 구매한 가운데, 40대부터 본격적으로 매수를 시작함으로써 노후 준비시점이 과거보다 빨라졌다는 평가가 나왔다. 개인투자용 국채 투자자의 60% 이상으 40·50세대인 것으로 조사됐다.

투자자 절반 이상은 한 번 투자해본 뒤 재투자를 결정해 평균 4회 가까이 재청약한 것으로 집계됐다.

15일 정부가 발행하는 개인투자용 국채를 단독 판매하는 미래에셋증권의 관련 통계와 고객 대상 설문조사에 따르면 최근 1년간 개인투자용 국채에 투자한 전체 고객 중 50대가 39.3%로 가장 많았다.

50대 다음으로 많은 연령대는 40대로 전체 투자자의 21.7%였고 60대(19.1%)가 그 뒤를 이었다. 40·50세대가 전체 투자자의 61%를 차지했다.

30대는 7.5%, 20대는 3.8%로 각각 나타났다.

가입 목적을 묻는 설문에 ‘노후 대비’라고 답한 투자자는 전체 응답자의 63%로 가장 많았다. 분산투자 및 안전자산 측면에서 투자했다고 답한 비율은 26%로 그 뒤를 이었다.

이를 종합해보면 개인투자용 국채 투자로 40대부터 일찌감치 노후 대비에 나서려는 수요가 커진 것으로 보인다.

국채의 특성상 원리금 상환이 확실하고 세후 투자수익이 구체적으로 예측돼 현금 흐름 관리도 용이한 만큼 노후 준비용 상품으로 활용되는 모양새다.

실제로 투자자들은 개인투자용 국채의 투자 매력으로 ‘분리과세’(42%), ‘안전형 상품’(31%), ‘경쟁력 있는 금리’(27%)를 고르게 꼽았다.

특히 고소득자에게 분리과세는 무시할 수 없는 투자 유인이다.

만기까지 보유할 경우 표면금리와 가산금리에 연 복리를 적용한 이자가 만기일에 일괄 지급되고, 이자소득 분리과세(14%, 매입액 기준 총 2억원 한도)가 적용된다. 개인투자용 국채는 만기까지 보유하면 이자를 한 번에 받기 때문에 금액이 커질 수밖에 없는데, 여기에 분리과세를 적용해 세 부담을 줄였다.

투자자 10명 중 6명꼴로 두 번 이상 청약에 나선 것으로 파악됐다.

투자자당 평균 3.76번 재청약했고 10번 이상 재청약한 투자자도 11%나 됐다.

매입한 뒤 13개월 되는 시점부터 중도환매 신청이 가능하나 비율은 높지 않다.

개인투자용 국채가 지난해 6월부터 발행되기 시작돼 올해 7월부터 중도환매 신청이 가능했는데 발행금액 대비 중도환매 신청 비중은 지난 7월 1.5%(중도해지 금액 31억5천만원), 지난달은 1%(40억원)에 그쳤다.

개인투자용 국채에 투자 시 유념해야 할 점들도 있다.

일반 채권처럼 만기 중간에라도 채권 가격이 오르면 팔아 매매차익을 얻을 수 없다. 중도환매는 가능하지만 이 경우 가산금리는 받지 못하고 표면금리만 받을 수 있고 분리과세 혜택도 없다.

또 미국은 만기 10년 이상의 장기채를 10년 이상 보유하면 직계비속에 증여해도 증여세가 부과되지 않지만, 국내 개인투자용 국채는 상속·유증·강제집행과 같은 예외적 경우를 제외하면 소유권 이전이 불가하다.