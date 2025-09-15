[헤럴드경제=나은정 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 오리지널 사운드트랙(OST) 앨범이 처음으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위에 등극했다.

14일(현지시간) 빌보드는 차트 예고 기사에서 ‘케데헌’의 OST 앨범이 사브리나 카펜터의 ‘맨즈 베스트 프렌드’(Man’s Best Friend)를 제치고 이번 주 빌보드 200 차트 정상에 올랐다고 전했다. 케데헌 OST 앨범은 발매 첫 주 차트에 8위로 데뷔한 뒤, 이후 비연속 통산 7주간 2위를 기록하다가 마침내 정상을 밟았다.

이로써 OST 앨범은 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’과 ‘빌보드 200’에서 모두 1위에 오르는 대기록을 썼다. OST 앨범 수록곡 ‘골든’(Golden) 역시 빌보드 핫 100 차트에서 4주째 1위를 지키며 여전히 뜨거운 인기를 이어가고 있다.

빌보드는 “OST 앨범이 ‘빌보드 200’ 정상에 오른 것은 이번이 일곱 번째이자 2022년 ‘엔칸토’ 이후 3년 만”이라고 의미를 부여했다.

‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 ‘앨범 유닛’(Album Units)으로 순위를 매긴다.

케데헌 OST 앨범은 이번 차트 집계 기간 총 12만8000장의 앨범 유닛을 기록했다. 특히 SEA는 10만3000장으로 전주 대비 1% 증가했으며, 실물 앨범 판매량은 56% 급증했다. TEA는 2000장으로 집계됐다.

빌보드는 미국 전역에서 진행된 싱어롱(sing-along·따라부르기) 상영 이벤트와 23개 트랙으로 확장된 디럭스 음반 재발매를 성공 요인으로 분석했다. 디럭스 버전에는 기존 히트곡에 싱어롱 및 아카펠라 버전 등이 추가됐으며, 오는 10월 17일에는 LP로도 발매될 예정이다.