미국 뉴욕시장 선거를 앞두고 유력 민주당 후보 조란 맘다니가 국제형사재판소(ICC)의 체포영장이 발부된 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 뉴욕에서 체포하겠다는 입장을 밝혀 파장을 일으키고 있다.

맘다니는 11일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 “뉴욕을 국제법을 준수하는 도시로 만들겠다”며 네타냐후 총리가 뉴욕을 방문할 경우 뉴욕경찰(NYPD)을 동원해 공항에서 즉각 체포하겠다고 밝혔다. 그는 네타냐후를 가자지구에서 제노사이드를 저지른 전쟁범죄자로 규정했다.

푸틴 대통령에 대해서도 ICC 체포영장을 근거로 체포 의지를 드러냈지만, 전문가들은 이러한 주장이 현실성이 낮다고 지적한다. 미국은 ICC 가입국이 아니며, 트럼프 대통령은 ICC에 대해 제재를 가한 바 있다. 또한, 2002년 제정된 ‘미군보호법’은 ICC와의 협력을 금지하고 있어 지방정부가 독자적으로 체포를 시도하는 것은 법적 충돌을 야기할 수 있다는 분석이다.

컬럼비아대 로스쿨의 매슈 왁스먼 교수는 “미국 내에서 ICC 영장에 따른 체포 사례는 전무하다”며 “맘다니의 발언은 법 집행보다는 정치적 퍼포먼스에 가깝다”고 평가했다.

NYT는 이번 발언이 선거 판도에 영향을 미칠 수 있다고 보도했다. 인도계 무슬림인 맘다니는 이스라엘에 비판적인 입장을 지속적으로 밝혀왔으며, 유대인 유권자들 사이에서도 30%의 지지율을 기록하고 있다. 그러나 이스라엘을 강력히 지지하는 무소속 후보 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사가 그 뒤를 바짝 추격 중이다.

유대인 단체들은 맘다니가 ‘인티파다의 세계화’ 구호에 대해 명확한 입장을 밝히지 않은 점을 문제 삼고 있으며, 그의 발언이 뉴욕 내 유대인 커뮤니티에 적잖은 반발을 불러일으킬 것으로 보인다.

네타냐후 총리실은 이번 발언에 대해 공식 입장을 내놓지 않았지만, 지난 7월 트럼프 대통령과의 회담에서는 “터무니없는 주장”이라며 우려하지 않는다는 입장을 밝힌 바 있다.