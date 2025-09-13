[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국 펜실베이니아 서부의 한 남성이 ‘반려 악어’와 함께 마트에 갔다가 출입금지 명령을 받았다.

12일(현지시간) 미국 NBC 방송에 따르면 웨슬리 실바는 지난주 길이 약 1.5m, 무게 15kg의 악어 ‘진세오시’와 함께 월마트를 찾았다.

그는 드레스를 입힌 악어를 쇼핑카트에 태우고 장을 보기 시작했지만 월마트는 그런 그를 막아 세웠다.

월마트 측은 “고객이 동물과 맺는 유대관계를 존중한다”며 “반려 동물을 데려오는 것은 환영하지만 안전과 편의를 위해 ADA(미국장애인법)에서 인정한 서비스 동물만 매장 동반이 가능하다”고 말했다.

이에 실바는 “사람들 대부분은 ‘애완 악어를 키우다니 대단하다’, ‘멋지다’는 반응을 보인다”며 지난 3년 간 마트를 다녔지만 마트 측이 한 번도 막아선 적이 없다고 반발했다.

또 “진세오시를 레스토랑에도 데려간 적이 있고 기서는 VIP 대접을 받는다”고 주장했다. 다만 실바는 마트의 이런 조치에 대해 “그냥 흐름에 맡기겠다”며 별다른 대응을 하지는 않겠다고 했다.

침례교회 목사인 실바는 ‘진세오시’ 이전에도 여러 파충류를 키웠다. 그는 파충류에 대한 ‘종교적 차원’의 애정을 갖고 있다고 매체는 전했다.

이에 누리꾼들은 “큰 악어가 아니어서 문제 없을 것 같다”, “아무리 작은 악어라도 턱 힘이 얼마나 센 줄 아느냐”며 갑론을박을 벌였다.

펜실베이니아 주에는 악어 사육 금지법이 없지만 이전에도 반려 악어로 인해 논란이 있었다. 지난 2023년 메이저리그 필라델피아 필리스 팬이 악어를 데리고 경기장에 들어가려다 입장 거부를 당해 화제를 모았다.

한편 국립 야생동물 연맹에 따르면 악어는 약 3.6미터까지 자랄 수 있으며 무게는 최대 약 450kg까지 나갈 수 있다.